Aquí te decimos dónde puedes ver en México The Paper, el spin off de la serie ‘The Office’.

Y es que la serie creada por Greg Daniels y Michael Koman está disponible desde el pasado jueves 4 de septiembre de este 2025.

¿Dónde ver The Paper, el spin off de The Office en México?

Si quieres ver The Paper, el spin off de The Office, desde Estados unidos puedes hacerlo a través de la plataforma en streaming:

Peacock

Sin embrago, el contenido de no está disponible en México debido a restricciones geográfica, por lo que para ver el spin-off de The Office tendrás que esperar a que su lanzamiento llegue a las distribuidoras:

Prime Video

SkyShowtime

¿Qué esperar de The Paper, el spin off de The Office?

The Paper, el spin off de The Office, cuenta con 10 episodios, los cuales se estrenaron de manera simultánea el pasado jueves 4 de septiembre de este 2025.

Y de acuerdo con los creadores de The Office, estos siguen la historia del falso documental emitido en NBC desde el 24 de marzo de 2005 hasta el 16 de mayo de 2013.

Pero aunque se ambienta en el mismo universo, se centra en un grupo de periodistas que trabajan en un periódico de Ohio llamado The Toledo Truth Teller.

El primer tráiler de The Paper, spin-off de The Office que se estrena en septiembre 2025 (peacock)

El elenco de la serie The Paper cuenta con la participación del exprotagonista Óscar Núñez -de 66 años de edad-, quien retoma su papel de Óscar Martínez, y actores nuevos, tales como: