Te presentamos al elenco completo de The Paper, spin-off de The Office que ya tiene fecha de estreno.

The Paper es la nueva sitcom filmada como falso documental que expandirá el universo de The Office, la exitosa serie que emitió NBC.

Domhnall Gleeson, de 42 años de edad

Sabrina Impacciatore, de 57 años de edad

Chelsea Frei, de 32 años de edad

Melvin Gregg, de 36 años de edad

Ramona Young, de 27 años de edad

Oscar Nuñez, de 66 años de edad

Nancy Lenehan, de 72 años de edad

Tracy Letts, de 60 años de edad

Molly Ephraim, de 39 años de edad

Alex Edelman, de 36 años de edad

Tim Key, de 46 años de edad

Allan Havey, de 70 años de edad

Nate Jacsokm de 42 años de edad

Philicia Saunders

Duane R. Shepard

Carlos Arellano

Isaac Stephen Montgomery

Paige Herschell

Eric Rahill

Evan Shafran

Mo Welch

Gbemisola Ikumelo

The Paper, spin-off de The Office (Peacock)

El reparto de The Paper destaca por el regreso de Oscar Nuñez como Oscar Mártinez de The Office.

La serie seguirá al mismo equipo que hizo el documental de Dunder Mifflin.

No obstante, ahora se centrarán en el The Truth Teller, periódico histórico de Toledo, Ohio, que se encuentra en decadencia.

Y que busca revivir usando reporteros voluntarios para contar sus historias.

Además de Oscar Nuñez, a The Paper vuelven Greg Daniels-de 62 años de edad- y Michael Koman-de 48 años de edad-como creadores de la nueva serie.

The Paper, spin-off de The Office (peacock)

Fecha de estreno de The Paper, spin-off de The Office

Como mencionamos, The Paper, spin-off de The Office, ya tiene fecha de estreno.

Se tiene previsto para le próximo 4 de septiembre 2025 con el lanzamiento de los dos primeros episodios.

La emisión será semanal con capítulos, sin embargo, el estreno solo se ha confirmado en Estados Unidos a través de Peacock.

De cualquier manera, se espera que The Paper llegue a más regiones.

Especialmente porque es una sitcom que ha generado expectativas al ser parte del universo de The Office.