Te presentamos al elenco completo de The Paper, spin-off de The Office que ya tiene fecha de estreno.
The Paper es la nueva sitcom filmada como falso documental que expandirá el universo de The Office, la exitosa serie que emitió NBC.
El elenco completo de The Paper, spin-of de The Office es este:
- Domhnall Gleeson, de 42 años de edad
- Sabrina Impacciatore, de 57 años de edad
- Chelsea Frei, de 32 años de edad
- Melvin Gregg, de 36 años de edad
- Ramona Young, de 27 años de edad
- Oscar Nuñez, de 66 años de edad
- Nancy Lenehan, de 72 años de edad
- Tracy Letts, de 60 años de edad
- Molly Ephraim, de 39 años de edad
- Alex Edelman, de 36 años de edad
- Tim Key, de 46 años de edad
- Allan Havey, de 70 años de edad
- Nate Jacsokm de 42 años de edad
- Philicia Saunders
- Duane R. Shepard
- Carlos Arellano
- Isaac Stephen Montgomery
- Paige Herschell
- Eric Rahill
- Evan Shafran
- Mo Welch
- Gbemisola Ikumelo
El reparto de The Paper destaca por el regreso de Oscar Nuñez como Oscar Mártinez de The Office.
La serie seguirá al mismo equipo que hizo el documental de Dunder Mifflin.
No obstante, ahora se centrarán en el The Truth Teller, periódico histórico de Toledo, Ohio, que se encuentra en decadencia.
Y que busca revivir usando reporteros voluntarios para contar sus historias.
Además de Oscar Nuñez, a The Paper vuelven Greg Daniels-de 62 años de edad- y Michael Koman-de 48 años de edad-como creadores de la nueva serie.
Fecha de estreno de The Paper, spin-off de The Office
Como mencionamos, The Paper, spin-off de The Office, ya tiene fecha de estreno.
Se tiene previsto para le próximo 4 de septiembre 2025 con el lanzamiento de los dos primeros episodios.
La emisión será semanal con capítulos, sin embargo, el estreno solo se ha confirmado en Estados Unidos a través de Peacock.
De cualquier manera, se espera que The Paper llegue a más regiones.
Especialmente porque es una sitcom que ha generado expectativas al ser parte del universo de The Office.