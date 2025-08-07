Se ha confirmado el estreno de la serie The Paper, spin-off de la icónica The Office, además de confirmar su fecha para septiembre de 2025.

Así que si eres fan de The Office acá te contamos todo lo que sabemos de la serie spin-off The Paper, pues ya tiene su primer tráiler.

The Paper, spin-off de The Office confirma su estrenó en septiembre 2025 con su primer tráiler

Al fin se ha lanzado el primer tráiler oficial de la serie The Paper, spin-off de The Office que ya emociona a los fans y que hasta confirma su estreno; a continuación te dejamos la fecha de llegada y el video para que lo disfrutes desde ya su adelanto:

Estreno: 4 de septiembre de 2025 en Peacock con dos capítulos semanales hasta el 25 de septiembre, solo en Estados Unidos

¿Cuándo se estrena The Paper, spin-off de The Office en México?

Ante la emoción de los fans con el primer tráiler de The Paper, spin-off de The Office, la pregunta entre los seguidores es si la serie se estrenará en México.

Con ello, por ahora en México no se ha confirmado el estreno de The Paper, spin-off de The Office.

Sin embargo, entre rumores se dice que de The Paper, spin-off de The Office podría estar disponible para nuestro país próximamente a través de las plataformas de streaming de Universal+ o Paramount+.

Acá te estaremos actualizando los detalles en cuentos se revela el estreno de de The Paper, spin-off de The Office en México.

El primer tráiler de The Paper, spin-off de The Office que se estrena en septiembre 2025 (peacock)

Oscar Martínez regresa en el reparto de The Paper, spin-off de The Office

El tráiler de The Paper, spin-off de The Office también trajo una gran sorpresa, pues en el reparto está el regreso de Oscar Martínez.

Mismo personaje de Oscar Martínez que conociéramos en la serie The Office, con ello, el elenco se completa con:

Oscar Núñez de 66 años, como Oscar Martínez

Domhnall Gleeson de 42 años

Sabrina Impacciatore de 57 años

Chelsea Frei de 32 años

Melvin Gregg de 36 años

Alex Edelman de 36 años

Ramona Young de 27 años

Tim Key de 48 años