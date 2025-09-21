Alexis Ayala -de 60 años de edad- entró deprimido a La Casa de los Famosos México 2025, pero ahora se siente más vivo que nunca.

La Casa de los Famosos México 2025 ayudó a Alexis Ayala a salir de su crisis económica y también se ha sentido con más energía.

Alexis Ayala dice que La Casa de los Famosos México 2025 le regresó la alegría de vivir

Durante una conversación con Shiky -de 53 años de edad- Alexis Ayala reveló que entrar a La Casa de los Famosos 2025 le ha dado más energía.

El actor mencionó que desde que ingresó al proyecto, le regresaron las ganas de hacer ejercicio y hasta cambió su actitud.

“El último año y medio fue de verdad difícil. Yo tenía un gimnasio en mi casa y lo veía y nada, teniendo que resolver cosas y cuando te hundes ahí le vas dado en la madre...” Alexis Ayala

Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube 1 Captura de video)

Alexis Ayala contó que, de un año para acá, ha tenido problemas que lo llevaron a alejarse del ejercicio.

Incluso, dijo, comenzó a tener problemas en sus relaciones personales.

Menciona que cuando le ofrecieron ser parte de La Casa de los Famosos México 2025, él vio una oportunidad para descansar.

Es por eso que Alexis Ayala agradece “todo lo que le ha dado” este proyecto.

Hace un mes, Alexis Ayala confesó que antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025 tuvo que vender su casa.

Alexis Ayala confesó que su esposa, Cinthia Aparicio, ha sido un gran apoyo emocional para enfrentar sus problemas.

Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Alexis Ayala está dispuesto a salir de La Casa de los Famosos México 2025

Durante una dinámica de La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala decidió nominar con 6 puntos a Aldo Tamez de Nigris, a cambio de ver a su esposa.

Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- ya se enteró de lo que hizo Alexis Ayala hizo, por lo que tomó una drástica decisión.

Alexis Ayala mencionó que, si el quedaba nominado junto a Aldo Tamez de Nigris, deseaba que él fuera eliminado en lugar de su compañero.

El actor mencionó que había escogido nominar a Aldo Tamez de Nigris porque sentía que era fuerte y tenía el apoyo necesario para no ser eliminado.

Alexis Ayala no fue nominado, pero Aldo Tamez de Nigris sí está en la placa.