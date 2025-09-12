Martha Guzmán no se quedó callada y defendió con firmeza a Dalilah Polanco tras el tenso enfrentamiento que tuvo con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025.

Alexis Ayala, de 60 años, le dedicó crueles palabras a la actriz en la cena de nominados del miércoles, reclamándole por algo que no precisamente dijo la actriz y de lo cual hasta Aarón Mercury se rió.

Martha Guzmán señaló que Dalilah Polanco llegó a La Casa de los Famosos México 2025 siendo ella misma, mientras que habitantes como Alexis Ayala están en personaje.

Ante ello, Martha Guzmán destacó que en la cena de nominados, Dalilah Polanco logró que por primera vez Alexis Ayala mostrara quién es realmente.