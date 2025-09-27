Mariana Treviño -de 47 años de edad- le dio una lección a Alexis Ayala y defendió a El Guana y a los ensambles teatrales.

Alexis Ayala -de 60 años de edad- demérito en trabajo de El Guana y de los actores que se dedican al ensamble teatral, por lo que ha recibido duras críticas.

Mariana Treviño defiende a El Guana de los comentarios mal intencionados

Tras regresar al teatro con la obra Mentiras All Stars, Mariana Treviño fue cuestionada sobre qué opinaba de los comentarios de Alexis Ayala.

Mariana Treviño es una profesional del teatro musical y defendió el trabajo de los ensambles musicales, así como el de El Guana, de 38 años de edad.

“Aquí en el teatro no hay grados, ni nadie es más importante que nadie, nadie es más protagonista que nadie, las tablas son las tablas” Mariana Treviño

Mariana Treviño (Instagram | @soymtrevino)

Los ensambles teatrales son los actores que interpretan diversos personajes o funciones en las obras .

Por lo que Mariana Treviño aclara que en el teatro, ningún actor o cantante es más que sus compañeros.

“El piso es plano y todos estamos parados sobre él y cantar en el teatro musical requiere muchísimo entrenamiento, talento, garra, no cualquiera” Mariana Treviño

Mariana Treviño le recordó a Alexis Ayala que cantar en el teatro necesita de talento y disciplina, por lo que no cualquiera lo hace.

“El Guana yo lo he visto y es impresionante”, dijo Mariana Treviño, quien halagó el trabajo de El Guana.

La actriz mencionó que El Guana tiene mucho talento, el cual ha demostrado en obras como Jesucristo super estrella y Chicago.

El Guana en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

El Guana se defendió con serenidad de Alexis Ayala tras minimizar su carrera

Alexis Ayala ha sido criticado por menospreciar el trabajo de los ensambles teatrales y El Guana ya respondió a su comentario.

Durante un postgala, El Guana respondió al comentario de Alexis Ayala con serenidad.

“A mucho orgullo he sido ensamble, aspe empezó mi carrera (…) me ha tocado tener papeles muy padre (…) el ensamble en México está increíble y no le pide nada al ensamble internacional” El Guana

El Guana refirió que la palabra ensamble se ha denigrado, cuando en realidad, esta actividad tiene gran calidad que puede competir con producciones internacionales.

“Pue sí, soy ensamble de teatro a mucha honra”, dijo El Guana sobre el comentario de Alexis Ayala.

Por último, El Guana expresó que los estables teatrales son la “columna vertebral” de las obras de teatro .

Alexis Ayala admitió que sus palabras no fueron las correctas al hablar de los ensambles musicales, pero no se disculpó con El Guana y tampoco con la industria teatral.