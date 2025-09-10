El martes 9 de septiembre se llevó a cabo la séptima prueba de líder en La Casa de los Famosos México 2025.

Al final de la noche fue El Guana -de 47 años de edad- quien ganó inmunidad y el derecho de subir a la suite de líder.

Polémica prueba de líder con El Guana

Que El Guana ganara el liderato de la semana no fue del agrado de los fans por motivos que van más allá de ser miembro del equipo menos querido de la temporada.

Incluso en redes sociales se señala directamente a la producción de La Casa de los Famosos México por fraude y encubrir “evidentes trampas” durante la prueba.

La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

La prueba de esta semana estuvo dividida en dos partes. L os finalistas debían sumar 200 puntos montando sobre un caballito.

Posteriormente debían armar un rompecabezas del patrocinador del reto. Siendo que el primero en terminar debía tocar una campana.

Los finalistas de la prueba de líder de la semana siete fueron:

Sin embargo, en redes señalan a El Guana por haber roto las reglas que fueron impuestas desde el principio.

Detalle que la producción y La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025 habrían pasado por alto, generando enojo entre los fans.

¿Fraude en La Casa de los Famosos México 2025? Esto señalan los fans

Algunos de los puntos que destacaron los fans molestos con la producción de La Casa de los Famosos México 2025 son:

Antes de iniciar la prueba el marcador de Guana ya tenía el conteo iniciado

Al inicio, el marcador de Aldo no pasaba de 1 a pesar de que ya había hecho más movimientos para sumar puntos

La indicación para los cubos era lado amarillo a cámara y lado morado al participante

Fue este último punto el que terminó por encender las redes sociales, pues se ve que el rompecabezas de El Guana no cumple con este requisito.

Aldo Tames de Nigris fue el primero en acabar, pero La Jefa lo hizo acomodar todo como en el tercer punto.

Por lo que la molestia surge a raíz de que El Guana tenía mal acomodado el rompecabezas, pero aun así le dieron el liderato.