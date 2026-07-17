Wonderwall puso a Oasis en el número 1 del Top Global de Spotify tras el Mundial 2026.

Pese a que fue lanzada en 1995, la icónica canción de la banda británica cobró relevancia durante las últimas semanas en el marco de la Copa del Mundo.

Superando incluso a Dai Dai, el tema oficial del Mundial 2026, interpretado por Shakira y Burna Boy.

Wonderwall de Oasis aparece en el número 1 del Top Global de Spotify tras el Mundial 2026

El Top 50 Global de Spotify tiene a Wonderwall de Oasis en primer lugar.

La canción de los hermanos Gallagher se convirtió en un himno para la afición inglesa durante el Mundial 2026.

Al finalizar los partidos de la Selección de Inglaterra, tanto los seguidores como jugadores se reunían para entonar la canción.

Aficionados de la selección de Inglaterra (Alberto Pezzali / AP Photo/Alberto Pezzali)

En redes sociales, se viralizaron videos en los que Jude Bellingham y Harry Kane entonaron con la grada el tema.

Lo que provocó que muchos comenzara a escuchar de nuevo Wonderwall en plataformas de streaming musical como Spotify.

Fue tanta la conexión que generó la canción de Oasis, que hasta el propio Liam Gallagher aseguró que interpretaría Wonderwall si Inglaterra pasaba a la gran final.

Ahora bien, aunque el tema unió a los ingleses durante el Mundial 2026, la Selección de Los Tres Leones se quedó en la antesala de disputar una final.