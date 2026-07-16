Liam Gallagher es el famoso y muy controversial cantante y compositor de la banda de britpop, Oasis.

Personaje que se mantiene en tendencia por su irreverente carácter y personalidad, pues Liam Gallagher fue uno de los protagonistas del Mundial 2026 que dio de qué hablar en las redes sociales debido a sus opiniones futbolísticas.

Pero ¿quién es Liam Gallagher? Te contamos todo acerca del cantante y compositor de Oasis.

¿Quién es Liam Gallagher?

Liam Gallagher es un cantante y compositor británico, que nació el 21 de septiembre de 1972 en Mánchester, Inglaterra.

Es conocido principalmente por ser vocalista de la banda de britpop Oasis. Tras separarse de la agrupación, fue líder de Beady Eye; actualmente Liam Gallagher se mantiene con una carrera como solista.

¿Quién es Liam Gallagher? Cantante y compositor de Oasis (Liam Gallagher)

¿Qué edad tiene Liam Gallagher, el cantante y compositor de Oasis?

Liam Gallagher, el cantante y compositor de Oasis tiene 53 años de edad.

¿Quién es la pareja de Liam Gallagher?

Liam Gallagher está casado con Debbie Gwyther, la pareja contrajo matrimonio en 2022.

Anteriormente, el cantante y compositor de Oasis, Liam Gallagher estuvo casado con:

Patsy Kensit de 1997 al 2000

Nicole Appleton de 2008 a 2014

¿De qué signo zodiacal es Liam Gallagher, el cantante y compositor de Oasis?

Virgo es el signo zodiacal de Liam Gallagher, el cantante y compositor de Oasis.

Liam Gallagher (BANG Showbiz / Reuters)

¿Cuántos hijos tiene Liam Gallagher?

Liam Gallagher tiene 4 hijos, tanto de relación es formales y ex parejas:

Molly Moorish de 27 años de su relación con la cantante Lisa Moorish. Lennon Gallagher de 26 años, de su primer matrimonio con la actriz Patsy Kensit. Gene Gallagher de 24 años, de su segundo matrimonio con la cantante Nicole Appleton. Gemma Ghorbani de 13 años, de un romance con la periodista estadounidense Liza Ghorbani.

¿Qué estudio Liam Gallagher, el cantante y compositor de Oasis?

Liam Gallagher, el cantante y compositor de Oasis no tiene estudios universitarios, ya que abandonó la escuela debido a problemas de conducta.

Se sabe que Liam Gallagher estudió hasta la secundaria, en la St. Mark’s Roman Catholic High School en Mánchester.

¿En qué ha trabajado Liam Gallagher?

Liam Gallagher tiene una larga carrera como cantante en la banda Oasis junto a su hermano, el también famoso Noel Gallagher.

Oasis estuvo vigente de 1991 a 2009, su separación se dio tras los conflictos entre los hermanos, sin embargo, Liam y Noe Gallagher se volvieron a reencontrar para una exitosa gira en 2025.

Tras la separación de Oasis, Liam Gallagher fue líder de la banda Beady Eye de 2009 a 2014.

Actualmente, Liam Gallagher se enfoca en su carrera de solista, además de que es empresario tras fundar su propia marca de ropa, Pretty Green.