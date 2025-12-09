A nada de tener lugar los conciertos de Bad Bunny en México para verlo en el Estadio GNP Seguros este 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” World Tour, La Casita se ha el vuelto tema del momento.

Ya que será en La Casita de Bad Bunny en México donde se tendrá a los invitados sorpresas, y donde el nombre de una agrupación ya se habría revelado.

Pues a través de las redes sociales, insider aseguran que la banda mexicana formada por los hermanos De la Rosa, Latin Mafia será uno de invitados sorpresa de La Casita de Bad Bunny en México.

Pese a esto, nada está confirmado, pues el momento en concierto de La Casita de Bad Bunny los actos de invitados especiales, son tal y como se ha mencionado sorpresa.

Noticia 1: *EL MONTAJE DE BAD BUNNY DIO COMIENZO*



Noticia 2: *LATIN MAFIA* estara un día en la casita se encuentran en CDMX pic.twitter.com/KwNBYzZuQ2 — DCECOFICIAL (@DCECOFICIAL1) December 8, 2025

¿Qué otros invitados sorpresa se tendrían en La Casita de Bad Bunny en México?

Para La Casita de Bad Bunny en México son varios los rumores para ser los invitados sorpresa en los conciertos para la CDMX.

Ya que entre rumores y sugerencias mismas de los fans de Bad Bunny, las agrupaciones y artistas que más suena para llegar a La Casita, se dice que serían:

El Malilla

Cachirula

Nsqk

Belinda

Natanael Cano

Julieta Venegas

Grupo Frontera

Asimismo, los tres últimos de esta lista son los que más probabilidades tiene para que sean los invitados sorpresa que se tendrían en La Casita ya que tiene colaboración musical con Bad Bunny.