Rubén Blades puso en la mira a Willie Colón al publicar en la red social X, un mensaje sobre el salsero.

Hace unas horas, Rubén Blades, de 77 años de edad, dijo haberse enterado por diversos portales de Internet que Willie Colón está hospitalizado.

De acuerdo con el cantautor panameño, su colega ingresó de urgencia a un nosocomio de Nueva York, por un problema respiratorio.

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio” Rubén Blades

Adelantándose a cuestionamientos, Rubén Blades dijo no tener más información de Willie Colón, de 75 años de edad, a quien le desea pronta recuperación, así como le envía sus mejores deseos.

“Me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, agregó. Rubén Blades

Finalmente brinda su apoyo a familiares y amigos del cantante del éxito tema “El Gran Varón”.

Rubén Blades asegura que Willie Colón está hospitalizado (Rubén Blades / X)

¿Willie Colón está hospitalizado?

Hasta el momento, la agencia que representa a Rubén Blades, así como sus familiares, no han confirmado que éste se encuentre hospitalizado.

Tal información la dio a conocer la bloguera especializada en salsa Juana Peña, quien aseguró en redes sociales que Willie Colón ingresó de emergencia al Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, por complicaciones de salud.

¿Willie Colón está hospitalizado? (Agencia México)

Rivalidad entre Willie Colón y Rubén Blades es cosa del pasado

En los años 70’s, Willie Colón y Rubén Blades unieron talentos, crearon éxitos álbumes como Siembra y Metiendo Mano!, considerados pilares de la llamada salsa consciente.

No obstante, aquella amistad y relación laboral se quebró por diferencias personales y disputas públicas sobre regalías, créditos y decisiones empresariales.

Pese a su distanciamiento, ambos reconocen su aportación en la carrera del otro. Hoy, el mensaje de Rubén Blades deja claro que éste ha dejado atrás fricciones al mostrar preocupación y respeto por el salsero.