El jueves 8 de enero de 2026 circularon informes de una demanda presentada en contra Bad Bunny y su disquera por una mujer que alega uso no autorizado de su voz en material discográfico del puertorriqueño.

Se trata de un audio que se puede escuchar en “Solo de mí” y “EoO”, canciones pertenecientes a los discos X100pre y Debí tirar más fotos respectivamente.

Demandan a Bad Bunny por 16 millones de dólares

Medios señalan que la demandante es una mujer identificada como Tainaly Y. Serrano Rivera, quien hizo la reclamaciómn judicial el pasado lunes 5 de enero.

De acuerdo con la demanda, el productor Roberto J. Rosado le pidió grabar un audio vía mensaje de voz por la aplicación de WhatsApp.

Conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico (Alejandro Granadillo / AP Photos / AP)

“Mira puñeta, no me quiten el perreo” es la frase que J. Rosado pidió a Serrano Rivera.

Sin embargo, no le explicó cuál sería el propósito de tal audio, por lo que la mujer desconocía que su voz sería usada en diferentes materiales del cantante.

En la demanda se detalla que el audio ha sido utilizado sin consentimiento en canciones, promociones y conciertos.

En la demanda se exige un pago de 16 millones de dólares por:

Daños

Enriquecimiento injusto

Derecho a la intimidad

Violación a la Ley de Derechos de Morales de Autor de Puerto Rico

Violación a la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen

Entre sus exigencias, Tainaly Y. Serrano Rivera pide que Bad Bunny no use más el audio con su voz.

Por su parte, el cantante continúa en la gira por su nuevo disco Debí tirar más fotos mientras que se desconoce si hay respuesta por parte del “Conejo Malo” o su equipo legal.

“La voz de Tainaly Y. Serrano Rivera fue utilizada sin su consentimiento en ambas canciones sin compensación, sin atribuirle su reconocimiento legal o derechos para las canciones, promociones, discos, conciertos en el mundo entero y plataformas sociales y musicales, televisión y radio, entre otras cosas, violando así sus derechos, y los derechos morales de autor en su modalidad de derecho moral de atribución“. Demanda de Serrano Rivera contra Bad Bunny