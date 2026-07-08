La agrupación irlandesa, U2, estrenó el video oficial de su canción Street of Dreams, que le dedicó a la Ciudad de México con muestra de sus fans y las calles del Centro Histórico.

Así que te compartimos la letra completa en español, así como su significado y motivo por el que decidieron grabar Street of Dreams en la Ciudad de México.

U2 estrena Street of Dreams con video dedicado a la Ciudad de México

El video que U2 grabó el 12 de mayo de 2026 en la Ciudad de México cerca de la Plaza de Santo Domingo en el Centro Histórico, fue para su canción Street of Dreams.

Asimismo, añadió una muestra del arte urbano con un autobús escolar intervenido por el artista Chavis Mármol cuyo nombre fue “La Calle de los Sueños”.

Sumado a las escenas que se ven en el video de Street of Dreams, están unas donde U2 toca desde el balcón hacia su público, situación que fue improvisada por el mal clima de la Ciudad de México.

Video de U2 de su canción Street of Dreams en la Ciudad de México. (Tomada de video/@U2official)

Según la explicación agregada en el video, la escena del balcón fue como respuesta a la invitación de un fan a seguir grabando en su casa, lo que se suma a la dedicatoria no solo de la capital sino a sus fanáticos.

Street of Dreams forma parte de un adelanto de su próximo álbum de estudio que aún no tiene título, pero se sabe que será este 2026 cuando U2 lo estrene.

U2 estrena Street of Dreams: Letra y significado del video grabado en la Ciudad de México

La banda U2 grabó el video de Street of Dreams, o bien, Calle de los Sueños por su traducción en español, que refleja un significado de fe y esperanza, situación que se cree quisieron mostrar con sus fans en la Ciudad de México.

Ahora, aquí está la letra completa en español de Street of Dreams de U2:

“Dios, escúchame gritar

Presta atención a mi plegaria

Cuando esté lejos de todo

En mi último aliento

Dios, escúchame gritar

Presta atención a mi plegaria

Cuando esté lejos de todo

En mi último aliento

La calle, calle de los sueños

Todas las puertas están abiertas en la calle de los sueños

La calle, calle de los sueños

Quebrados están los elegidos en la calle de los sueños

Estar aquí

Sé libre

Sé tú mismo

Y luego libérame

¿Tu destino?

(Voy a luchar contra él)

¿Tu confianza?

(No será negada)

¿Este autobús?

(Voy a subirme)

A la calle de los sueños

La calle, calle de los sueños

Justicia, una obsesión en la calle de los sueños

La calle, calle de los sueños

Amor en procesión por la calle de los sueños

Escapa

Atraviesa

Entra

Tu sueño te necesita

¿Tu vida?

(Voy a encontrarte)

¿Tu miedo? (No te voy a cegar)

¿Ángeles al azar?

(Te voy a guiar)

A la calle de los sueños

La calle, calle de los sueños

Todas las puertas están abiertas en la calle de los sueños

La calle, calle de los sueños

Los elegidos están rotos en la calle de los sueños

No renuncies a tu sueño por muchos, no solo por unos pocos

No te rindas y tus sueños no te abandonarán

La calle, calle de los sueños

Justicia, una obsesión en la calle de los sueños

La calle, calle de los sueños

Amor en procesión por la calle de los sueños

Dios, escúchame gritar

Presta atención a mi plegaria

Cuando esté lejos de todo

Hasta mi último aliento”