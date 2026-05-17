U2 visitó el Parque Ecológico Lago de Texcoco por la final de la Street Child World Cup 2026.

La icónica banda U2 continúa en México y ahora se le vio conviviendo en un torneo de fútbol.

Visita U2 el Parque Ecológico Lago de Texcoco por la Street Child World Cup 2026

Los integrantes U2, Bono, The Edge, Adan y Larry, visitaron de sorpresa el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Su participación fue por la final de la Street Child World Cup 2026 que reunió a más 300 niñas, niños y jóvenes de 20 países.

U2 visita el Parque Ecológico Lago de Texcoco (Captura de video)

Durante su visita, U2 filmó contenido relacionado con el evento deportivo, el cual se presentará para el mes de junio.

En el certamen, México ganó la final femenil contra su similar de Kenia por un marcador de 2-0. En total, se disputaron 18 juegos en cinco campos entre semifinales y finales.

Rumores indican que U2 también realizó grabaciones de contenido especial para su videoclip “Street of Dreams”.

U2 visita el Parque Ecológico Lago de Texcoco (Captura de video)

La presencia de U2 generó emoción entre todos los participantes de la la Street Child World Cup 2026. quienes compitieron en intensos partidos.

Además de U2, en el encuentro estuvieron presentes:

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Vanesa Bohórquez, coordinadora del Parque Ecológico Lago de Texcoco

Ignacio Gómez, representante en México de Futbol Más y coordinador de Street Child United

John Wroe, CEO y cofundador de Street Child United