U2 celebra sus 50 años con un nuevo disco tras 9 años de ausencia y hacen una inesperada referencia a Rosalía.

“Carnaval de la luz” es el nuevo álbum de U2 y será lanzado el próximo 13 de noviembre; el disco está lleno de referencias musicales, ya que el nombre se basa en ‘Carnival of light’ una melodía experimental que The Beatles grabó en 1967.

Hasta el momento se desconoce si “The mirror maker (Rosalía)” es una referencia a la cantante española o hace alusión a Santa Rosalía de Palermo.

U2 celebra sus 50 años con un nuevo disco

“Carnaval de la luz” es el disco número 16 de U2 y contará con doce canciones:

Go La Reina Street of dreams The mirror maker (Rosalía) Superficiality If the world is at war we better not be Silencio The Greatest show on earth Glorify Midnight sunshine Can’t stop us now Torn

Este disco cuenta con la colaboración de Dolly Parton, quien murió el pasado 25 de agosto, la melodía se llama “Torn” y se considera que fue la última canción que grabó la cantante estadounidense.

U2 (u2.com)

U2 explora temas como la espiritualidad, amistad, libertad y resiliencia; tendrá elementos musicales experimentales.

Además “Carnaval de la luz” contiene la melodía ‘Silencio’, la cual es un homenaje al surf-punk.

U2 hizo referencia a Rosalía en su último álbum

“The mirror maker (Rosalía)” forma parte del nuevo disco de U2 y llamó la atención, ya que se espera que haga referencia a la cantante española.

No se ha anunciado que Rosalía haya colaborado con U2 para su nuevo disco, pero también existe la posibilidad que el grupo esté haciendo referencia a Santa Rosalía de Palermo.

“Carnaval de la luz” tendría diversas referencias de la cultura hispana y recordemos que U2 grabó el video de “Silencio” y “Street of dreams” en México.