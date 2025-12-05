Cris MJ -de 24 años de edad- dará 3 conciertos en México en 2026 y aquí te decimos el precio de los boletos y preventa para el Palacio de los Deportes.
El cantante y compositor chileno Cris MJ visitará México el siguiente año y dará conciertos en la CDMX, Guadalajara y Monterrey.
Cris MJ en México: Precio de los boletos para el concierto en el Palacio de los Deportes
Ocesa anunció que Cris MJ dará tres conciertos en México y unos estos será en en la CDMX:
- Fecha: 9 de mayo de 2026
- Lugar: Palacio de los Deportes
Hasta el momento no hay información sobre el precio de los boletos, pero las entradas podrían costar entre mil 290 pesos y 3 mil 140 pesos.
El Palacio de los Deportes se ubica en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco, cerca de la estación Velódromo del Metro.
Cris MJ también tendrá conciertos en:
- Auditorio Telmex en Guadalajara: 7 de mayo de 2026
- Auditorio Banamex en Monterrey: 8 de mayo de 2026
Esta es la fecha de preventa para los boletos de Cris MJ
La venta de boletos para Cris MJ tiene fechas únicas para sus tres conciertos a través de Ticketmaster:
- Preventa Banamex: 10 de diciembre a las 11:00 de la mañana
- Venta general: 11 de diciembre a las 11:00 de la mañana
Cris MJ lanzó su tema “Chica Galáctica”, una colaboración con Westcol y el cual han causado furor entre los fans del reguetonero.
El reguetonero tuvo una gira por varios países de Latinoamérica y ha tenido gran éxito con su música.
Fans mexicanos han externado su emoción por los tres concierto de Cris MJ, quien es conocido por éxitos como:
- Una noche en Medellín
- Si no es contigo
- Daytona
- Diabólica
- ponte bonita
- No ponga excusas
- Locura y Maldad