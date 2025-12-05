Cris MJ -de 24 años de edad- dará 3 conciertos en México en 2026 y aquí te decimos el precio de los boletos y preventa para el Palacio de los Deportes.

El cantante y compositor chileno Cris MJ visitará México el siguiente año y dará conciertos en la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Cris MJ en México: Precio de los boletos para el concierto en el Palacio de los Deportes

Ocesa anunció que Cris MJ dará tres conciertos en México y unos estos será en en la CDMX:

Fecha: 9 de mayo de 2026

Lugar: Palacio de los Deportes

Hasta el momento no hay información sobre el precio de los boletos, pero las entradas podrían costar entre mil 290 pesos y 3 mil 140 pesos.

Cris MJ tendrá tres conciertos en México en 2026 (X/@ocesa_total)

El Palacio de los Deportes se ubica en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco, cerca de la estación Velódromo del Metro.

Cris MJ también tendrá conciertos en:

Auditorio Telmex en Guadalajara: 7 de mayo de 2026

Auditorio Banamex en Monterrey: 8 de mayo de 2026

Esta es la fecha de preventa para los boletos de Cris MJ

La venta de boletos para Cris MJ tiene fechas únicas para sus tres conciertos a través de Ticketmaster:

Preventa Banamex: 10 de diciembre a las 11:00 de la mañana

Venta general: 11 de diciembre a las 11:00 de la mañana

Cris MJ lanzó su tema “Chica Galáctica”, una colaboración con Westcol y el cual han causado furor entre los fans del reguetonero.

El reguetonero tuvo una gira por varios países de Latinoamérica y ha tenido gran éxito con su música.

Fans mexicanos han externado su emoción por los tres concierto de Cris MJ, quien es conocido por éxitos como: