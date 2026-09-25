Un grupo de fans de Carin León prepara una posible demanda colectiva tras la reprogramación de su concierto en The Sphere de Las Vegas para septiembre de 2027.

Los fans buscan reclamar gastos de vuelos, hoteles y otros servicios contratados para asistir al espectáculo del 10 de septiembre, cancelado horas antes de comenzar aquella noche.

La iniciativa reúne actualmente a 1,700 personas en un grupo de WhatsApp y 845 formularios, aunque los abogados todavía revisarán documentos antes de iniciar cualquier proceso legal.

¿Habrá una demanda colectiva por la cancelación de Carin León?

Mariela Ruye, quien encabeza la iniciativa, explicó que ya cuentan con asesoría legal y actualmente recopilan comprobantes para identificar a las personas que podrían participar en el procedimiento.

Los organizadores informaron que los boletos serían válidos para el 15 de septiembre de 2027, mientras quienes no puedan acudir pueden solicitar el reembolso correspondiente.

Sin embargo, Ruye señaló que algunos asistentes todavía enfrentan dificultades para recuperar el dinero, pues ciertas boleteras consideran que el espectáculo fue reprogramado, no cancelado.

Carin León, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

El reclamo también contempla gastos adicionales de viaje, debido a que varios seguidores pagaron hospedaje, transporte y vuelos que no necesariamente podrán utilizar nuevamente.

Según la organizadora, las cantidades desembolsadas varían entre asistentes, por lo que los abogados analizan cómo podrían integrarse esas diferencias dentro de una eventual acción colectiva.

La iniciativa busca reunir más personas afectadas, aunque Ruye aclaró que todavía recopilan información y evidencias antes de definir quiénes podrían incorporarse al proceso legal.

Por ahora, la demanda no ha sido presentada formalmente: primero deberán revisar formularios, comprobantes y evidencias para determinar quiénes cumplen los requisitos legales del procedimiento.