Tómalo en cuenta. The Academy Is... canceló su concierto en CDMX; Ocesa confirma reembolso.

La primera presentación en vivo de The Academy Is... en CDMX tendrá que esperar, ya que se anunció que el concierto de la banda estadounidense no se llevará a cabo.

The Academy Is... cancela concierto en CDMX

Mediante un comunicado en redes sociales, Ocesa confirmó que el concierto de The Academy Is... fue cancelado.

The Academy Is... estaría el sábado 23 de mayo en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Sin embargo, Ocesa indicó que “debido a circunstancias imprevistas y ajenas a la organización, al artista y al recinto”, el evento no se realizará.

The Academy Is... cancela concierto en CDMX; Ocesa confirma reembolso (The Academy Is... / Facebook)

Hasta el momento, The Academy Is... no ha dado alguna declaración pública sobre la cancelación de su concierto en México.

En redes, los fans han mostrado su descontento luego de confirmarse que no verán en vivo a la CDMX.

Ocesa confirma reembolso de boletos tras concierto cancelado de The Academy Is...

El reembolso de boletos por el concierto cancelado de The Academy Is... ya fue confirmado por Ocesa.

De acuerdo con la compañía, en compras en línea “no será necesario realizar ningún trámite”.

Esto porque el reembolso total de la compra se verá reflejado automáticamente en la tarjeta donde se adquirieron.

Según los tiempos establecidos por la institución bancaria, estos son normalmente en un plazo de 30 días.

Para las compras realizadas en taquillas, el reembolso se podrá solicitar a partir del viernes 22 de mayo en el lugar donde se adquirieron.

Considera que el reembolso en esa modalidad se recibirá en un plazo de 90 días naturales a partir de la fecha de aprobación.