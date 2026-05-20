Tal parece que el sueño de tener de regreso a Evanescence en México con un concierto se podría concretar en 2027, con la posible llegada del Sanctuary Tour.

Pues existe la posibilidad de que el Sanctuary Tour llegue a América Latina en 2027, con lo que tendríamos a Evanescence en México con fecha asegurada.

Amy Lee, fundadora de Evanescence (@evanescenceofficial / Instagram)

¿Es posible Evanescence en México en 2027?

De momento, no hay nada confirmado al 100% alrededor de Evanescence en México con el Sanctuary Tour, pues la banda no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto.

Si buscas en sus redes sociales y sitio oficial, no hay nada al respecto de Evanescence en México con el Sanctuary Tour en este momento, por lo que recomendamos tomar las cosas con calma.

Lo que se tiene son una serie de declaraciones de insiders y medios relacionados al rock y heavy metal, quienes señalan que ya se está negociando la llegada del grupo en 2027.

Varios de estos insiders tienen la fama de acertar en la mayoría de sus reportes, así que hay una buena posibilidad de tener al grupo en alguno de los recintos del país.

Además de que también tocarían en Chile, Perú, Brasil, Argentina y Colombia, siendo una gira bastante extensa por la región.

Evanescence (@evanescenceofficial)

¿Cómo sería Evanescence en México en 2027?

De acuerdo con insiders, la visita de Evanescence en México sería en solitario con el Sanctuary Tour, no como parte de un festival, ensamble o algo por el estilo.

También se menciona que Evanescence en México no estará a cargo de OCESA; el Sanctuary Tour estaría siendo negociado por productoras independientes.

Esto elimina una presentación en el Palacio de los Deportes o el Estadio GNP Seguros, dejando recintos como la Arena CDMX, el Estadio Fray Nano y el Velódromo Olímpico como posibles escenarios.