La agrupación mexicana de banda sinaloense, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho regresa a la Arena CDMX con único concierto.

Así que fans prepárense que a continuación les traemos todos los detalles de fecha, preventa y boletos para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX:

Fecha: Viernes 23 de octubre 2026

Sede: Arena CDMX de la Ciudad de México

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banco Azteca 20 al 22 de mayo 2026

Venta general y en taquillas de la Arena CDMX a partir del 23 de mayo

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Sin revelarse costos

La Arrolladora Banda El Limón en la Arena CDMX: fecha, preventa y boletos (Superboletos)

La Arrolladora Banda El Limón con concierto único en la Arena CDMX

La Arena CDMX volverá a recibir la música de La Arrolladora Banda El Limón con único concierto de la banda sinaloense que forma parte de su gira ¿Dónde estabas tú? Tour 2026.

Concierto de La Arrolladora Banda El Limón con lo mejor de sus temas clásicos, así como lo más nuevo para deleite de sus seguidores.

Para los fans de La Arrolladora Banda El Limón recuerden que la preventa les tendrá 3 y 5 meses sin intereses para compras con tarjeta Banco Azteca.

Si deseas adquirir tus boletos sin cargos, lo podrás hacer en taquillas de la Arena CDMX al comienzo de la venta general, recuerda que el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Asimismo, los puntos de venta de Superboletos disponibles son Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.