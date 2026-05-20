Anime Music Lab anunció su nuevo proyecto, ni más ni menos que Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional, que recorrerá las canciones de varias películas.

Si te interesa saber más de Disney en Concierto: Un Recorrido Musical, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

Precio de boletos de Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional

Los precios de boletos de Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional son los siguientes:

Piso 2: 450 pesos - 650 pesos

Piso 1: 750 pesos - 850 pesos

Luneta: 1650 pesos

Balcón: 1000 pesos - 1250 pesos

Preferente: 2000 pesos - 2500 pesos

Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional (Anime Music Lab)

Toma en cuenta que los precios no tienen cargos por uso de plataforma digital, por lo que al momento de su compra podrían resultar un poco más caros de lo aquí establecido.

En esta ocasión, Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional no contará con paquetes VIP, como en otras presentaciones de la productora.

El precio del boleto solo incluye tu entrada —tanto en los de costo más bajo como en los de costo más alto— para que lo tengas en cuenta al momento de hacer la compra.

Fecha de Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional

Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2026, en un horario por confirmar.

De acuerdo con la información oficial, Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos.

Siendo una presentación más corta que otras del estilo de Anime Music Lab, que por lo general se extienden hasta las 3 horas o más.

Se contará con la participación de Carmen Sarahí, Romina Marroquín, Irma Flores, Luigi Vidal y Jair Campos.

Quienes recorrerán temas de obras como La Sirenita, El Rey León, Aladdín, Hércules, Frozen y Enredados, entre muchas otras películas de Disney.

Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Preventa de Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional

No habrá preventa de Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional; la venta general para todo el público será el 1 de junio a las 11:00 a.m.

Recordemos que Anime Music Lab nunca ha hecho preventas de sus presentaciones; Disney en Concierto: Un Recorrido Musical en el Auditorio Nacional no es la excepción.

La venta de boletos se llevará a cabo en taquillas del Auditorio Nacional, así como en el portal y aplicación de Ticketmaster.