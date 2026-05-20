Montserrat Oliver sigue al pendiente de la salud de Yolanda Andrade tras su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

La salud de Yolanda Andrade sigue preocupando a sus fans y amigos cercanos, por lo que Montserrat Oliver ha tratado de apoyar a su amiga.

La conductora menciona que está en constante contacto con Yolanda Andrade y recientemente tuvo una recaída de salud.

Montserrat Oliver no deja sola a Yolanda Andrade ante su enfermedad

Durante una entrevista con De Primera Mano, Montserrat Oliver reveló que sigue al pendiente de la salud de Yolanda Andrade y piensa recomendarle tratamientos alternativos para su enfermedad.

Montserrat Oliver contó que su amiga ha pasado por días complicados, pero sigue adelante.

¡Montserrat Oliver asegura que NO dejará que Yolanda Andrade TIRE la TOALLA por su enfermedad! La conductora nos cuenta cómo ha apoyado a su gran amiga #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/4nWGgJXnt0 — De Primera Mano (@deprimeramano) May 19, 2026

La conductora es conocida por promover las constelaciones equinas, por lo que piensa proponerle a Yolanda Andrade la equinoterapia, una terapia asistida por caballos que busca ayudar al desarrollo físico.

Montserrat Oliver tiene un rancho en San Antonio Texas, un espacio donde se puede tener contacto con la naturaleza y los animales.

La amiga de Yolanda Andrade la invitó a pasar unos días en este espacio llamado “El Ranchito”, pues cree que le ayudará bastante el estar en un espacio tranquilo.

A pesar de las circunstancias, Montserrat Oliver expresó que siempre buscará apoyar a Yolanda Andrade para que no se de por vencida.

Montserrat Oliver entiende el sufrimiento que vive Yolanda Andrade

Recientemente, Yolanda Andrade reveló que padece un nuevo padecimiento: neuralgia del trigémino, una afección que provoca dolor en el rostro.

Montserrat Oliver expresó su deseo de que este diagnóstico no sea verdad, pues entiende el duro dolor físico que enfrenta su amiga.

“A veces pierde la ganas de estar, es muy cansado, es mucho sufrimiento”, mencionó Montserrat Oliver, quien comprende la situación que vive Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade ha expresado su deseo de vivir y hasta el momento la conductora ha mostrado una buena actitud ante la enfermedad que la aqueja desde hace 3 años.