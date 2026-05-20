Ocesa compartió todos los detalles para la compra de boletos del próximo concierto de Emjay en CDMX:

Boletera: Ticketmaster y en taquillas del recinto

Preventa Banamex: jueves 21 de mayo a las 11:00 a.m.

Venta general: viernes 22 de mayo a las 11:00 a.m.

Lugar del concierto: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Fanáticos que sean tarjetahabientes Banamex tienen opciones de compra de hasta 3 meses sin intereses.

Precio de los boletos para concierto de Emjay en Pabellón Oeste

Hasta el momento, Ticketmaster no ha revelado el precio de los boletos para el concierto de Emjay en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Sin embargo, se estima que el rango vaya de los 800 a los 1,200 pesos. Todo dependiendo de la zona al interior del lugar.

Para evitar los cargos por servicio, fanáticos pueden comprar sus boletos en la taquilla del recinto ubicada en la Puerta 7 del Palacio de los Deportes.

El horario de atención en de martes a sábado de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Emjay en Pabellón Oeste (Ocesa Total)

Emjay llevará el “Pop Pesado Tour” a la Ciudad de México

El concierto de Emjay en la Ciudad de México forma parte del arranque oficial de su nueva gira nacional titulada “Pop Pesado Tour”, anunciada tras su participación en el Tecate Emblema 2026.

La cantante busca consolidar la etapa musical que ha construido con una mezcla de pop alternativo y trap latino, sonidos que han marcado sus más recientes producciones discográficas.

El repertorio del espectáculo estará enfocado principalmente en canciones de su segundo álbum de estudio, “Me estoy volviendo loca”, incluyendo algunos temas integrados posteriormente en su edición deluxe.

Además, la presentación incluirá sencillos recientes como “Legacy” y “Veme Así”, canciones con las que Emjay ha mantenido presencia constante dentro de las plataformas digitales y escenarios nacionales.