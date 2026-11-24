¡Es oficial! ya se reveló el cartel de Tecate Pa’l Norte 2027 en su edición 15 del festival en Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León, que traerá a Travis Scott, Post Malone y Charli XCX, entre los cabecillas.

Este 24 de noviembre se anunció de forma oficial el cartel que constará de tres días en el Parque Fundidora con 103 artistas, cuyos boletos estarán a la venta a partir del martes 1 de diciembre a las 2:00 pm por Ticketmaster.

Cartel oficial de Tecate Pa'l Norte 2027. (@TecatePalNorte)

Tecate Pa’l Norte 2027: Cartel oficial del viernes 26 de marzo

Para el primer día del Tecate Pa’l Norte 2027 estos son los artistas que estarán:

Travis Scott

The Neighbourhood

Caifanes

Latin Mafia

Raye

Milo J

Kasabian

Angine de Poitrine

Deadmau5

Polo & Pan

RIIZE

WOS

Boys Noize

Gera MX

Ke Personajes

Julia Wolf

Benny Ibarra

La Leyenda

Ximena Sariñana

Underscores*

Franc Moody

Aterciopelados

Odisseo

C.R.O + Homer el Mero Mero

The Wookies

Jacinto

Los Vanguens

Estrambóticos

Daaz

Chuwi

Paloma Morphy

Resorte

Adrian Cota

Erich

Cardellino

Marilina Bertoldi

Angela Torres

Tecate Pa’l Norte 2027: Cartel oficial del sábado 27 de marzo

Para el segundo día del Tecate Pa’l Norte 2027 estos son los artistas anunciados:

Post Malone

Avenged Sevenfold

Martin Garrix

Hombres G

Young Miko

Fontaines D.C.

Tomora

Arcade Fire Presents: Santa Pirata

Sofi Tukker

Babasónicos

Kase. O

Spoon

Ed Maverick

Victor Mendivil

Cuarteto de Nos

Kinky

Vándalos Chinos

Piso 21

Leon Bridges

Lola índigo

Kasablanca

Luch

Jesse Baez

Ela Taubert

Odisseo*

TIMO

Boombox Cartel

Collect 200

Barry B

Culture Wars

Clubz

Jorsshh

Showing teeth

La Habitación Roja

Ana Sofi W

Big Javy

Spika

Buffalo Blanco

Tecate Pa’l Norte 2027: Cartel del domingo 28 de marzo

El Tecate Pa’l Norte 2027 cerrará con estos artistas en su último día en el Parque Fundidora: