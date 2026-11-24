¡Es oficial! ya se reveló el cartel de Tecate Pa’l Norte 2027 en su edición 15 del festival en Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León, que traerá a Travis Scott, Post Malone y Charli XCX, entre los cabecillas.
Este 24 de noviembre se anunció de forma oficial el cartel que constará de tres días en el Parque Fundidora con 103 artistas, cuyos boletos estarán a la venta a partir del martes 1 de diciembre a las 2:00 pm por Ticketmaster.
Tecate Pa’l Norte 2027: Cartel oficial del viernes 26 de marzo
Para el primer día del Tecate Pa’l Norte 2027 estos son los artistas que estarán:
- Travis Scott
- The Neighbourhood
- Caifanes
- Latin Mafia
- Raye
- Milo J
- Kasabian
- Angine de Poitrine
- Deadmau5
- Polo & Pan
- RIIZE
- WOS
- Boys Noize
- Gera MX
- Ke Personajes
- Julia Wolf
- Benny Ibarra
- La Leyenda
- Ximena Sariñana
- Underscores*
- Franc Moody
- Aterciopelados
- Odisseo
- C.R.O + Homer el Mero Mero
- The Wookies
- Jacinto
- Los Vanguens
- Estrambóticos
- Daaz
- Chuwi
- Paloma Morphy
- Resorte
- Adrian Cota
- Erich
- Cardellino
- Marilina Bertoldi
- Angela Torres
Tecate Pa’l Norte 2027: Cartel oficial del sábado 27 de marzo
Para el segundo día del Tecate Pa’l Norte 2027 estos son los artistas anunciados:
- Post Malone
- Avenged Sevenfold
- Martin Garrix
- Hombres G
- Young Miko
- Fontaines D.C.
- Tomora
- Arcade Fire Presents: Santa Pirata
- Sofi Tukker
- Babasónicos
- Kase. O
- Spoon
- Ed Maverick
- Victor Mendivil
- Cuarteto de Nos
- Kinky
- Vándalos Chinos
- Piso 21
- Leon Bridges
- Lola índigo
- Kasablanca
- Luch
- Jesse Baez
- Ela Taubert
- Odisseo*
- TIMO
- Boombox Cartel
- Collect 200
- Barry B
- Culture Wars
- Clubz
- Jorsshh
- Showing teeth
- La Habitación Roja
- Ana Sofi W
- Big Javy
- Spika
- Buffalo Blanco
Tecate Pa’l Norte 2027: Cartel del domingo 28 de marzo
El Tecate Pa’l Norte 2027 cerrará con estos artistas en su último día en el Parque Fundidora:
- Charli XCX
- Julión Álvarez
- Empire of the Sun
- Joji
- The War on Drugs
- Kenia Os
- HUGEL
- Leon Bridges
- Fobia
- MK
- Auténticos Decadentes
- Julieta Venegas
- Fonseca
- Ed Maverick*
- El Malilla
- Bandalos Chinos*
- Ralphie Choo
- Cara Delevingne
- Cachirula & Loojan
- Bruces
- Ladrones
- Pol Granch
- Depresión Sonora
- Laszewo
- Iñigo Quintero
- Nicola Cruz
- La Texana
- Kaia Lana
- Conociendo Rusia
- LNG/SHT
- Rey Pila
- La Ramona