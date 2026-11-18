El festival regio, Tecate Pa’l Norte 2027 ya tiene fecha para el gran y esperado anuncio de su cartel de artistas y bandas en concierto.

Revelación de cartel del Tecate Pa’l Norte 2027 que será este próximo martes 24 de noviembre para conocer el lineup completo.

Aunque no se dijo a qué hora será la revelación del cartel del Tecate Pa’l Norte 2027, algunos insiders especulan que serían al mediodía.

Aquí estaremos al pendiente para traerte los detalles completos de los conciertos en la edición 15.º del festival programado los días 26, 27 y 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Rumores de artistas para Tecate Pa’l Norte 2027

Aunque el Tecate Pa’l Norte 2027 ya tiene fecha para revelar su cartel de conciertos, los rumores en redes sociales y los propios fans, no paran.

Entre los rumores más fuertes están los artistas que ya han confirmado conciertos en México y en Sudamérica durante fechas previas y posteriores al Tecate Pa’l Norte 2027, pues se dice que podrían llegar:

Fontaines D.C.

Travis Scott

David Guetta

The Prodigy

Rawayana

Sombr

Gorillaz

The Strokes

The xx

Fontaines D.C. (Fontaines D.C.)

Mientras que en los headliners para el Tecate Pa’l Norte 2027 se habla de que podrían anunciarse en el cartel a:

Dua Lipa

Justin Bieber

Charli xcx

Avenged Sevenfold

Pearl Jam

Tame Impala

Queens of the Stone Age