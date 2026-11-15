La cantante Dua Lipa suena cada vez más como headliner del Tecate Pa’l Norte 2027.

Previo al anuncio del cartel oficial del Tecate Pa’l Norte 2027, los fans han comenzado a señalar como una fuerte candidata a Dua Lipa para encabezar el festival que será en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

Rumores ponen a Dua Lipa como headliner del Tecate Pa’l Norte 2027

En redes sociales como Facebook, Instagram y X (antes Twitter), ha crecido el rumor de que Dua Lipa sería headliner del Tecate Pa’l Norte 2027.

Algunos supuestos carteles filtrados la incluyen entre los artistas internacionales que podrían ser parte del festival.

Dua Lipa (@dualipa / Instagram)

Los usuarios no creen que sea una idea tan descabellada, ya que esperan que el Tecate Pa’l Norte celebre su 15 aniversario a lo grande trayendo a una estrella como la cantante de “Don’t Start Now”.

Por ello, la posible aparición de Dua Lipa en el Tecate Pa’l Norte 2027 ha generado grandes expectativas sobre el cartel del evento.

No obstante, ni Dua Lipa ni los organizadores del Tecate Pa’l Norte han confirmado su participación.

Tecate Pal Norte 2027 (Especial)

Cabe señalar que no es la primera vez que ponen a la interprete de Levitating en el Tecate Pa’l Norte.

En 2025 comenzó a circular ese rumor, especialmente tras su histórica presentación de tres conciertos en Ciudad de México con su gira mundial Radical Optimism Tour.