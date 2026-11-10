Tras confirmarse el regreso del festival de música regiomontano Tecate Pa’l Norte 2027, ahora se han revelado los precios de Abono Tempranero para los más fans.

Abono Tempranero de Tecate Pa’l Norte 2027 que se trata de boletos para los tres días del festival programado para el 26, 27 y 28 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Además de que el Abono Tempranero es una venta especial, sin anunciarse el cartel de artistas en concierto y con precios especiales.

Con ello, el precio del Abono Tempranero para el Tecate Pa’l Norte 2027 en sus distintas modalidades son:

Abono General: $4,820

Abono General Plus: $5,975

Abono Ascendente: $7,480

Abono VIP: $10,105

Tecate Pa'l Norte 2027: estos son los precios del Abono Tempranero (Tecate Pa'l Norte 2027)

Fecha de preventa de Abono Tempranero para el Tecate Pa’l Norte 2027

La preventa de Abono Tempranero para el Tecate Pa’l Norte 2027 ya tiene fecha de salida para la compra de los fans de la siguiente forma:

Preventa Hey Banco exclusiva: Viernes 13 de noviembre 2026, arrancando a las 2:00 de la tarde

Venta General: Sábado 14 de noviembre 2026, a partir de las 2:00 pm

Recuerda que Abono Tempranero forma parte de una venta de boletos exclusiva con precios menores, pues ante la próxima revelación de cartel de artistas en concierto de Tecate Pa’l Norte 2027 se tendrá nuevas preventas y ventas, además de precios por fases.