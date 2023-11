Ed Maverick -22 años- ha renunciado a ser famoso y figura pública, eliminando sus redes sociales pues aseguró que solo quiere “una vida normal”.

Eduardo Hernández Saucedo, mejor conocido como Ed Maverick publicó en sus redes sociales su decisión de dejar de ser famoso y figura pública.

Fue a través de sus historias de Instagram que Ed Maverick publicó un comunicado en donde comentó su decisión de dejar de ser famoso y figura pública.

Cabe recordar que Ed Maverick es un músico, cantante, compositor y productor de música alternativa originario de Chihuahua nacido un 19 de enero del 2001.

En 2018, Ed Maverick lanzó su disco debut llamado ‘Mix Pa’ Llorar en Tu Cuarto’ de donde se desprende su éxito “Fuentes de Ortíz”.

Un año después, Ed Maverick se integró a Universal Music México sacando sus discos ‘Transiciones’ (2019) y ‘Eduardo’ (2021).

En ese sentido, Ed Maverick ha colaborado con artistas como:

Bratty

Señor Kino

C. Tangana

De igual manera, la música de Ed Maverick ha recibido premios y nominaciones que incluyen un Grammy Latino, un Premio Odeón y nomnaciones a los MTV Europe Music Award.

¿Por qué Ed Maverick ya no quiere ser famoso?

En sus redes sociales, Ed Maverick reveló su decisión de dejar de ser famoso, figura pública y dejará de subir sus fotografías.

Esto debido a que, de acuerdo a Ed Maverick, comentó su incomodidad al ser reconocido y famoso.

“Yo soy un poeta de rancho que hace música en su taller de creación. No doy fotos ni me presto como objeto para que le presuma a los demás, algo que a nadie le importa. Yo vivo por tener momentos de calidad y respeto” Ed Maverick

En su comunicado, Ed Maverick aseguró que no vive para ser alzado por las emociones de sus seguidores ni con la percepción idealizada de él pues “vivo para hacer mi trabajo, como agente de música vivo por la música y al servicio de la música”.

Ed Maverick aseguró que la música no involucra ser un objeto de apariencia en las redes sociales, por lo que expresó no interesarle perder seguidores pues no volverá a subir fotos suyas a estas.

“Yo soy un humano como los demás, y merezco vivir la vida como todos, independientemente de mi puesto de trabajo” Ed Maverick

Comuncado de Ed Maverick en Instagram en donde dice que se retira de ser famoso (@edmaverick / Instagram)

Ed Maverick no se retira de la música, pero sí de ser famoso

El comunicado de Ed Maverick sorprendió a todos sus 1.1 millones de seguidores en su Instagram al revelar que renunciaba a ser famoso y figura pública.

Pero ¿esto significa que Ed Maverick renunciará a la música? Tal y como expresó el cantante, el renunciar a ser figura pública y famoso no significaba su retiro de la música.

Pues tal y como Ed Maverick expresó a lo largo de su comunicado, el hecho de ser reconocido en la calle era algo que lo ponía muy incómodo.

“La música la van a tener, por eso no se preocupen. De hecho pronto sale un cover muy bonito que me arme hace unos días escuchando corridos” Ed Maverick

Asimismo, Ed Maverick reveló que comenzará a subir nueva música pero bajo un nombre artístico diferente .

“Si les parece injusto, puedo seguir haciendo mi música bajo otro pseudónimo, no sé, pero mis días se resumen en estar encerrado y cuando salgo todo el tiempo me siento incómodo porque estoy constantemente interrumpido en mi día a día. No soy libre, quiero ser ‎desconocido. Solo quiero vivir una vida normal, no estoy en paz y la merezco” Ed Maverick

Tras las publicaciones de Ed Maverick, ahora su perfil de Instagram no tiene ninguna publicación pero conserva el número de seguidores de momento.

En 2023, Ed Maverick reveló que el ciberbullying que había estado recibiendo lo había afectado en su vida personal.