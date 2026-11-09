Tecate Pa’l Norte 2027 reveló la fecha de preventa de abonos, por lo que solo queda esperar la confirmación de los precios.

El festival regiomontano confirmó estos datos para la preventa y venta de Abono Tempranero:

Venta exclusiva Hey Banco: viernes 13 de noviembre a las 2:00 p.m.

Venta general: sábado 14 de noviembre a las 11:00 a.m.

Boletera: Ticketmaster

Tecate Pa’l Norte 2027: precio del Abono tempranero

El Abono Tempranero es la venta de los abonos previo a que se revele el line up del festival; hasta el momento no se han revelado los precios oficiales.

Se estima que los costos sean:

Abono tempranero general: 4,620 pesos

Abono tempranero general+: 5,780 pesos

Abono tempranero ascendente: 7,130 pesos

Abono tempranero VIP: 9,690 pesos

Los abonos del Tecate Pa’l Norte 2027 incluyen los tres días del festival, que serán:

Viernes: 26 de marzo de 2027

Sábado: 27 de marzo de 2027

Domingo: 28 de marzo de 2027

Tecate Pa'l Norte anuncia la venta del Abono Tempranero (X/@TecatePalNorte)

Tecate Pa’l Norte 2027 tendrá venta de abonos por fases

Como cada año, Tecate Pa’l Norte 2027 tiene venta de abonos previo a que se anuncie el cartel oficial, por lo que el precio de los boletos es más bajo.

El evento lanzará otra venta por fases y los precios van variando tras anunciar el cartel.

En 2026, los precios de la primera fase del Tecate Pa’l Norte oscilaban entre los $4,890 y los $10,780.

La venta de la primera fase del Tecate Pa’l Norte suele abrirse un mes después de la venta del Abono tempranero.