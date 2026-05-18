El interés por la vida privada de Gracie Cochrane aumentó luego de que la actriz hiciera pública su decisión de no interpretar a Ginny Weasley en la segunda temporada de la serie televisiva de Harry Potter.

Proyecto en manos de HBO que se estrenará el 25 de diciembre de 2026 en el servicio streaming, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Gracie Cochrane?

Gracie Cochrane es una joven actriz británica que interpreta a Ginny Weasley en la adaptación televisiva de Harry Potter y La piedra filosofal.

En agosto de 2025 fue elegida por HBO para darle vida al personaje identificado como el interés amoroso de Harry Potter.

Gracie Cochrane (@graciebellecochrame / Instagram)

¿Qué edad tiene Gracie Cochrane?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Gracie Cochrane; sin embargo, se sabe que nació en 2014 por lo que tendría entre 11 y 12 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gracie Cochrane?

Gracie Cochrane no está casada.

¿Qué signo zodiacal es Gracie Cochrane?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Gracie Cochrane y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Gracie Cochrane?

Gracie Cochrane no tiene hijos.

Gracie Cochrane (@graciebellecochrame / Instagram)

¿Qué estudió Gracie Cochrane?

Gracie Cochrane estudió en la escuela especializada en artes escénicas “Sylvia Young Theatre School”.

Se graduó con distinción de la escuela de teatro London Academy of Music and Dramatic Art.

¿En qué ha trabajado Gracie Cochrane?

Gracie Cochrane comenzó su carrera en teatro tras ver el musical Frozen.

En 2022 interpretó a la joven Éponine en Los Miserables.

Se metió en la piel de Jemima Potts en la gira por el Reino Unido de Chitty Chitty Bang Bang.

Participa en los largometrajes:

Belfast

Blitz

Beetlejuice Beetlejuice

Gracie Cochrane (@graciebellecochrame / Instagram)

Gracie Cochrane no será más Ginny Weasley en serie televisiva de Harry Potter

Gracie Cochrane no interpretará a Ginny Weasley en la segunda temporada de la serie de televisión de Harry Potter a manos de HBO.

Gracie Cochrane sorprendió a seguidores de Harry Potter al revelar que no continuará dando vida al interés amoroso del mago en la segunda temporada.

Esto aún cuando el personaje de Ginny Weasley toma relevancia en el libro “La cámara secreta”.

De acuerdo con el comunicado redactado por la familia de la joven actriz, su salida se debe a “circunstancias imprevistas”.

Gracie Cochrane (@graciebellecochrame / Instagram)

Hasta el momento se desconoce qué actriz tomará su lugar.

Gracie Cochrane se dice agradecida con Lucy Bevan, la directora del casting, y con el equipo de producción, quienes le permitieron vivir una experiencia inolvidable.

Por su parte, HBO apoya su decisión, le desea lo mejor y agradece su trabajo en la primera temporada de la serie de tv Harry Potter.