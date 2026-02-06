Alejandro Sanz -de 57 años de edad- confesó sus sentimientos a Shakira tras enviarle un romántico piropo.

El pasado 2 de febrero fue cumpleaños de Shakira y Alejandro Sanz aprovechó el momento para enviarle un tierno mensaje, donde aseguró que ella es “su planeta favorito”.

Alejandro Sanz aclara sus sentimientos por Shakira tras romántico piropo

Durante una entrevista con la 100 FM, Alejandro Sanz habló de sus sentimientos por Shakira, ya que muchos aseguran que está enamorado de la cantante.

Alejandro Sanz reiteró que Shakira -de 49 años de edad- es de sus personas favoritas y de sus mejores amigas.

“De este universo de artistas sí es mi planeta favorito. La verdad es que con ella tengo una relación muy especial de muchos años y es una personas a la que le puedo contra cualquier cosa”. Alejandro Sanz

El cantante mencionó que Shakira es su confidente y su relación es muy especial: “Somos amigos de los de verdad”.

Alejandro Sanz dice que a pesar de ser buenos amigos, no están en constante contacto, pero le gusta enviarle mensajes para que se ría y se distraiga de su jornada laboral.

“Es muy obsesiva con su trabajo y siempre está muy centrada y le mando tonterías para que se ría” Alejandro Sanz

Shakira y Alejandro Sanz (Agencia México)

Alejandro Sanz aclara que Shakira solo es su amiga

La conexión de Shakira y Alejandro Sanz es tan profunda, que muchos creen que hay algo más que una amistad.

Alejandro Sanz aclaró que Shakira es de sus mejores amigas, a quien le puede confiar cualquier cosa y ella puede hacer lo mismo.

“Cuando nos necesitamos siempre estamos ahí”, dijo Alejandro Alejandro Sanz sobre Shakira.

Shakira y Alejandro Sanz (@AlejandroSanz en X)

Shakira y Alejandro Sanz son amigos desde hace hace 20 años, cuando colaboraron por primera vez en la canción “La Tortura” y posteriormente lanzaron junto el tema “Te lo agradezco, pero no”.

Alejandro Sanz y Shakira no temen a mostrar lo profundo de su amistad, por lo que más de una ocasión se han lanzado piropos en el escenario y redes sociales.