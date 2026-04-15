Han pasado tres años de la relación que tuvieron Aaron Mercury y Yeri Mua, pero el influencer acaba de hacer nuevas confesiones.

En entrevista con De Primera Mano, Aaron Mercury fue cuestionado sobre su pasada relación con Yeri Mua, a quien no recuerda gratamente.

Aaron Mercury no quiere volver a convivir con Yeri Mua

La relación de Aaron Mercury y Yeri Mua inició a finales de 2022 y duró pocas semanas, pues rompieron de forma abrupta y todo indica que no fue en los mejores términos.

Aaron Mercury fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a tener una amistad con Yeri Mua y su respuesta fue contundente: eso no sería posible.

“No quedó bien, no nos llevamos bien, yo creo que cada quién iba por algo distinto y cada quién tiene planes distintos”, contó Aaron Mercury sobre Yeri Mua.

¡Aarón Mercury aclara cómo quedó su RELACIÓN con Yeri Mua! Además, responde si está listo para enfrentar a Mario Bautista #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/n42rn2i9IR — De Primera Mano (@deprimeramano) April 14, 2026

El influencer mencionó que su ruptura con Yeri Mua fue porque tenían planes distintos y por lo mismo no pueden ser amigos, ya que están en etapas diferentes.

“No estamos bien. En lo personal no es una persona a la que yo odie, pero simplemente no es una persona que yo quiera cerca” Aaron Mercury

Aaron Mercury fue directo, no quiere cerca a Yeri Mua y le desea lo mejor : “Cada quien por su lado”.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua)

Yeri Mua tampoco quiere cerca a Aaron Mercury

Aunque muchos creían que el noviazgo entre Yeri Mua y Aaron Mercury sería formal, los influencers decidieron terminar en 2023.

En 2025, Aaron Mercury estuvo en La Casa de los Famosos y Yeri Mua fue cuestionada sobre qué pensaba de su ex.

La famosa dijo que no consideraba a Aaron Mercury como un ex, pues había sido “su nada” y no lo odiaba, pero tampoco quería hablar de él.

Para la cantante, su breve romance con Aaron Mercury no significó nada y tampoco fue relevante en su vida : “Ni me acuerdo ya”.