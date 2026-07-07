Simone Battle fue una cantante, actriz y bailarina estadounidense que alcanzó reconocimiento por su participación en The X Factor y por formar parte del grupo femenino G.R.L.

En 2026, su nombre volvió a cobrar relevancia luego de que diversos usuarios en redes sociales recordaran su trayectoria y el legado que dejó en la música pop, a más de una década de su fallecimiento.

¿Quién fue Simone Battle?

Simone Sherise Battle nació en Los Ángeles, California, y comenzó su carrera artística desde temprana edad con participaciones en series de televisión, videoclips y comerciales.

Se integró al grupo femenino G.R.L., con el que obtuvo reconocimiento mundial gracias a sencillos como Wild Wild Love, en colaboración con Pitbull. Además de la música, desarrolló una carrera como actriz con participaciones en producciones juveniles y de comedia.

El 5 de septiembre de 2014 fue encontrada sin vida en su domicilio de West Hollywood. Posteriormente, las autoridades confirmaron que su muerte fue consecuencia de un suicidio.

Simone Battle, la cantante de G.R.L. que destacó en The X Factor. (@simonebattle/Instagram)

¿Qué edad tenía Simone Battle?

Simone Battle nació el 17 de junio de 1989 en Los Ángeles, California, y falleció el 5 de septiembre de 2014, a los 25 años.

¿Quién era la pareja de Simone Battle?

Al momento de su fallecimiento, Simone Battle mantenía una relación con el modelo y ejecutivo musical Jean-Paul “JP” Gill.

¿Qué signo zodiacal era Simone Battle?

Simone Battle nació el 17 de junio, por lo que su signo zodiacal era Géminis, signo del elemento aire, tradicionalmente asociado con la creatividad, la comunicación y la versatilidad.

¿Simone Battle tenía hijos?

No. Simone Battle no tuvo hijos.

¿Qué estudió Simone Battle?

Simone Battle estudió Industria Musical y Composición de Canciones en la Escuela de Música Thornton de la Universidad del Sur de California (USC), donde fortaleció su formación artística antes de consolidar su carrera profesional.

¿En qué trabajó Simone Battle?

Simone Battle desarrolló su carrera como cantante, actriz y bailarina. Alcanzó notoriedad gracias a The X Factor y posteriormente como integrante de G.R.L., además de participar en diversas producciones televisivas y cinematográficas.

Trayectoria: