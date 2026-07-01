La muerte de Daniel Melingo generó conmoción en Argentina y el mundo de la música, donde era considerado una de las figuras más innovadoras por fusionar el tango, el rock y la poesía urbana en una carrera de más de cuatro décadas.

Si te preguntas quién fue Daniel Melingo o de qué murió el cantante argentino, aquí te contamos su trayectoria, edad, formación musical y los momentos más destacados de su carrera.

¿Quién fue Daniel Melingo?

Daniel Melingo, cuyo nombre completo era Alejandro Daniel Melingo, nació en Buenos Aires. Fue cantante, compositor y multiinstrumentista, con dominio del saxofón, el clarinete y la guitarra.

Inició su carrera en el rock argentino y posteriormente se convirtió en una de las voces más representativas del tango contemporáneo, llevando su música a escenarios de América Latina y Europa.

Daniel Melingo (Nataliazeta / Wikimedia Commons (CC0))

¿Cuántos años tenía Daniel Melingo al morir?

Daniel Melingo nació el 22 de octubre de 1957 y murió el 30 de junio de 2026, a los 68 años.

¿Quién fue la esposa de Daniel Melingo?

Daniel Melingo mantuvo su vida privada lejos de los reflectores y no existe información pública ampliamente documentada sobre un matrimonio o una esposa.

¿Qué signo zodiacal era Daniel Melingo?

Al haber nacido el 22 de octubre, Daniel Melingo pertenecía al signo Libra.

¿Quiénes son los hijos de Daniel Melingo?

Daniel Melingo tuvo hijos, aunque siempre procuró mantener su identidad y vida familiar en el ámbito privado.

Tras su fallecimiento, medios argentinos informaron que uno de ellos encontró al músico en su domicilio.

Daniel Melingo (Especial)

¿Qué estudió Daniel Melingo?

Desde joven, Daniel Melingo se formó musicalmente en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, donde estudió guitarra clásica y clarinete.

También cursó estudios en el Conservatorio Manuel de Falla y tomó clases de composición en la Universidad Católica Argentina.

¿En qué ha trabajado Daniel Melingo?

Daniel Melingo inició su carrera como músico de sesión y colaboró con Milton Nascimento.

Más tarde, se integró a Los Abuelos de la Nada y fue cofundador de Los Twist, dos agrupaciones fundamentales del rock argentino.

Tras una etapa profesional en España, regresó a Argentina para consolidar una exitosa carrera como solista.

Álbumes como Tangos Bajos, Santa Milonga y Linyera lo posicionaron como uno de los principales exponentes del tango contemporáneo.

En 2015 recibió un Premio Konex como uno de los mejores cantantes de tango de la década.

¿De qué murió Daniel Melingo?

Daniel Melingo murió el 30 de junio de 2026 a los 68 años. Hasta el momento, su familia y representantes no han informado oficialmente la causa de su fallecimiento.

La noticia fue confirmada por medios argentinos y provocó múltiples homenajes de colegas y seguidores, quienes destacaron su influencia en la evolución del rock y el tango durante las últimas décadas.

El legado de Daniel Melingo permanece como uno de los más singulares de la música argentina.

Su capacidad para combinar el rock con el tango, sumada a su estilo interpretativo y poético, lo convirtió en un referente cultural cuya obra continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y compositores.