Manuel “Manolo” Arjona fue una figura crucial para la música pop en España y Latinoamérica en su faceta de cantante de Locomía.

Como fundador de Locomía, Manuel Arjona logró que la agrupación se convirtiera en el símbolo de toda una generación.

¿Quién fue Manuel Arjona?

Manuel Arjona fue un cantante y bailarín español que brilló en Locomía.

Su carrera destacó por su el uso de abanicos y trajes vanguardistas dentro de la agrupación que nació en Ibiza, España.

Manuel Arjona (Especial)

¿Cuántos años tenía Manuel Arjona?

Manuel Arjona tenía 58 años de edad al momento de su muerte.

¿Quién fue el esposo de Manuel Arjona?

Manuel Arjona tuvo una vida sentimental hermética y alejada de los reflectores.

Se sabe que mantuvo una relación durante cuatro años con Xavier Font en Ibiza, isla a la que se mudaron buscando libertad para vivir su amor y en donde nació el concepto de Locomía.

Manuel Arjona (Especial)

¿Qué signo zodiacal era Manuel Arjona?

Al desconocerse la edad exacta de Manolo Arjona, no puede establecerse cuál era su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tuvo Manuel Arjona?

Manuel Arjona no tuvo hijos.

Manuel Arjona (Especial)

¿Qué estudió Manuel Arjona?

Manuel Arjona no cursó estudios universitarios, ya que desde muy joven se enfocó al arte, música, baile y modelaje.

Manuel Arjona (Especial)

¿En qué ha trabajado Manuel Arjona?

Manuel Arjona fue parte de la primera parte de Locomía, integrándose en 1984 a la comuna de diseñadores creada por Xavier Font.

No obstante, hacia 1989 formaría parte de la alineación musical con la que grabaría el icónico álbum Taiyo y Loco Vox.

Con sus abanicos, trajes de hombreras gigantes y estética vanguardista, Manolo Arjona contribuyó a que Locomía se convirtiera en un referente del pop español.

Alcanzando la fama internacional con giras por Latinoamérica. Para 1992, Locomía se disolvería entre conflictos internos y disputas legales con su mánager.

Pese a que Locomía intentó regresar, la agrupación ya no logró el impacto esperado. En ese contexto, Manolo Arjona se retiró de los escenarios y en los últimos años se dedicó a la puntura.

Locomía (Especial / Especial)

Muere Manuel Arjona, cantante y miembro fundador de Locomía

Manuel Arjona murió de forma repentina durante la madrugada del miércoles 1 de julio 2026, confirmaron fuentes cercanas al cantante. Hasta el momento se desconocen las causas.

El cantante español se encontraba durmiendo en su residencia de Viladecans, en Barcelona.

De acuerdo con reportes, Manolo Arjona pasó las horas previas a su partida pintando. Posteriormente, se acostó y no volvió a despertar.

Vía redes, Luis Font de Locomía se despidió de Manuel Arjona con un emotivo mensaje.

“Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive entre nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo, en cada sonrisa, en cada paso que dejamos atrás. Siempre en nuestros corazones." Luis Font

Por su parte, la agrupación Locomía también mandó condolencias por la pérdida de uno de sus fundadores.

<i>“Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones.”</i> Comunicado Locomía

Manuel Arjona será velado en el complejo funerario Tanatorio Áltima de Viladecans donde familiares y amigos podrán despedirse.