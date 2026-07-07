La sorpresiva muerte de la cantante británica Lauren Bennett, a los 37 años, revivió entre los seguidores de G.R.L. el recuerdo de Simone Battle, quien falleció en 2014.

Ambas compartieron éxito con temas como Wild Wild Love junto a Pitbull y Ugly Heart, que las llevó al Top 20 en Reino Unido.

La tragedia golpeó al grupo cuando Simone Battle se suicidó en West Hollywood.

En homenaje, G.R.L. lanzó Lighthouse en 2015 y promovió campañas de concienciación sobre salud mental.

¿Qué le pasó a Simone Battle?

Lauren Bennett debutó en la industria musical en 2007 con el grupo Paradiso Girls, el cual por falta de ventas cambio de nombre en 2010, a G.R.L.

En G.R.L, Lauren Bennett y Simone Battle se conocieron. Ambas disfrutaron del éxito tras el lanzamiento de “Wild Wild Love”, con Pitbull, en 2014.

Ese mismo año lanzaron un EP homónimo que incluía “Ugly Heart”, el cual las llevó al Top 20 en el Reino Unido.

G.R.L. had so much potential in their time :( pic.twitter.com/ssWtHVTJtG — LJ🇵🇦 (@LaurenFanclips) July 6, 2026

El grupo caminaba hacia la fama hasta que la tragedia se hizo presente. En septiembre, Simone Battle se suicidó. Tenía 25 años.

La joven fue hallada muerta en su casa en West Hollywood.

La banda GRL lanzó la campaña “Give an Hour” dedicada a concienciar sobre los problemas de salud mental. Así como le rindieron un homenaje a su compañera con el sencillo Lighthouse, lanzado en el 2015.

Simone Battle (@PopCrave / X)

¿De qué murió Lauren Bennett?

Hasta el momento, la familia y las integrantes de G.L.R, no han revelado la causa de muerte de Lauren Bennett. Sus fans desconocían si padecía una enfermedad. Tampoco se ha mencionado algo sobre un accidente.

Cabe mencionar que Lauren Bennett se mantenía vigente, se había adentrado en la música country. En febrero, subió una versión de “These Boots Are Made for Walkin’” de Nancy Sinatra.

Tras su muerte, fans recordaron que la cantante británica en viejas entrevistas habló abiertamente de su lucha personal con la salud emocional y mental, algo que la inspiró a componer canciones sobre el tema.

No obstante, tampoco está claro si su muerte se relaciona con su estado emocional.