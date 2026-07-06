La cantante Lauren Bennett murió sorpresivamente a los 37 años de edad, sus excompañeras del extingo grupo femenino G.R.L comunicaron la noticia vía redes sociales.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre la intérprete, junto a LMFAO, del éxito “Party Rock Anthem”, lanzado en 2011.

¿Quién fue Lauren Bennett?

Lauren Bennett fue una cantante y bailarina nacida en Kent, Inglaterra. Ganó fama a nivel internacional tras interpretar el coro de la exitosa canción “Party Rock Anthem” de LMFAO.

Previo a ese gran acierto en su carrera, fue integrante de los grupos musicales: Paradiso Girls y G.R.L.

Lauren Bennett (@laurenbennett / Instagram)

¿Qué edad tenía Lauren Bennett?

Lauren Bennett nació el 23 de junio de 1989 y murió el 6 de julio de 2026. Tenía 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Lauren Bennett?

Lauren Bennett no estaba casada; sin embargo, tenía una relación con el actor y bailarín estadounidense Kenny Wormald, de 41 años de edad.

Lauren Bennett (@laurenbennett / Instagram)

¿Qué signo zodiacal era Lauren Bennett?

A Lauren Bennett la regía el signo de cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Lauren Bennett?

Lauren Bennett deja una hija menor de edad llamada Harlow, fruto de su relación con Kenny Wormald.

¿Qué estudió Lauren Bennett?

Lauren Bennett no tenía estudios universitarios. A temprana edad decidió que quería ser cantante por lo que se preparó en la escuela de canto y baile de Tunbridge Wells.

¿En qué trabajó Lauren Bennett?

Lauren Bennett inició su carrera musical a los 18 años junto a Paradiso Girls. Estuvo con la agrupación tres años, de 2007 a 2010.

En 2010 inició su carrera en solitario haciendo colaboraciones con will.i.am, LMFAO y Cee Lo Green. Ese mismo año ejerció como modelo para ViolentLips.

En noviembre de 2011 lanzó su primer sencillo titulado “I Wish I Wish”.

Posteriormente se unió a G.R.L, agrupación que se desintegró en 2015.

Lauren Bennett (@laurenbennett / Instagram)

Muere Lauren Bennett

La tarde del 6 de julio de 2026, G.R.L anunció la muerte de Lauren Bennett. Mediante un comunicado publicado en Instagram, la extinta agrupación se dijo con el corazón roto por la ausencia de su excompañera.

“Tenemos el corazón roto y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotras. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó la vida de muchísimas personas. L a extrañaremos profundamente y la amaremos por siempre. Descansa en paz, querida Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones” G.R.L

Hasta el momento, familiares ni G.R.L han revelado la causa de muerte.