Edgardo Núñez es un cantante, compositor y músico mexicano-estadounidense reconocido por interpretar música regional mexicana, especialmente en los géneros sierreño, norteño y banda.

Comenzó su carrera musical a los 14 años y actualmente supera los 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, donde destacan temas como Billete Grande, El Ruddy y Loco Enamorado.

¿Quién es Edgardo Núñez?

Edgardo Núñez es un cantante y compositor especializado en música regional mexicana. Alcanzó notoriedad gracias a los videos virales que compartía en TikTok y otras plataformas digitales, donde comenzó a reunir una amplia comunidad de seguidores por su estilo “rancherón” y por interpretar canciones de su propia autoría.

Su crecimiento en redes sociales le abrió las puertas para presentarse en escenarios de Estados Unidos y realizar giras por ciudades como Chicago, Nueva York, Phoenix y Los Ángeles. Además, continúa promocionando nuevos sencillos, entre ellos Cokita de vidrio, así como un álbum grabado en vivo.

Edgardo Núñez, cantante y compositor de regional mexicano. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Edgardo Núñez?

Edgardo Núñez tiene 27 años. Nació el 1 de febrero de 1999.

¿Edgardo Núñez tiene pareja?

El cantante ha sido relacionado sentimentalmente con la influencer y creadora de contenido Bris Félix.

¿Qué signo zodiacal es Edgardo Núñez?

Edgardo Núñez nació el 1 de febrero, por lo que su signo zodiacal es Acuario, perteneciente al elemento aire.

Tradicionalmente, este signo se asocia con la creatividad, la independencia y la innovación.

¿Edgardo Núñez tiene hijos?

Sí. Edgardo Núñez es padre de dos hijos.

¿Qué estudió Edgardo Núñez?

Edgardo Núñez comenzó su carrera musical desde los 14 años, por lo que enfocó la mayor parte de su formación en el desarrollo artístico.

¿En qué ha trabajado Edgardo Núñez?

Edgardo Núñez es conocido por su trayectoria como cantante y compositor de música regional mexicana. Su crecimiento en plataformas digitales impulsó su carrera artística y le permitió realizar giras internacionales.