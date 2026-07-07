Los memes reaccionan a la victoria de Argentina sobre Egipto, cuestionando a la FIFA por el arbitraje durante el partido del Mundial 2026.

Este martes 7 de julio, la Selección Albiceleste de Lionel Messi remontó un marcador de 2-0 contra Egipto, provocando diversas reacciones en redes por lo emocionante que fue el partido.

Memes reaccionan a la victoria de Argentina sobre Egipto y cuestionan a la FIFA (Especial)

Memes reaccionan a la victoria de Argentina sobre Egipto y cuestionan a la FIFA (Especial)

Referees after seeing Egypt had a chance to beat Argentina pic.twitter.com/cO0rDKXjyR — Hater Report (@HaterReport) July 7, 2026

Victoria de Argentina sobre Egipto desata memes que cuestionan a la FIFA

La victoria de Argentina sobre Egipto en la ronda de octavos de final del Mundial 2026, provocó memes.

Pese a la derrota que vivió la Selección encabezada por Mohamed Salah, los memes reconocieron el gran partido que dieron ante los argentinos.

Memes reaccionan a la victoria de Argentina sobre Egipto y cuestionan a la FIFA (Especial)

De igual manera, los memes cuestionaron a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por las polémicas que decisiones tomó el arbitraje durante el encuentro.

Memes reaccionan a la victoria de Argentina sobre Egipto y cuestionan a la FIFA (Especial)

Memes reaccionan a la victoria de Argentina sobre Egipto y cuestionan a la FIFA (Especial)

Cuando el partido estaba 1-0 en favor de los egipcios, el VAR anuló el segundo tanto por una presunta falta ante un defensor argentino.

Igualmente, en los minutos finales del encuentro hubo cuestionamientos por un penal que no se marcó para Egipto.

Dichas decisiones arbitrales de inmediato generaron acusaciones sobre presuntos beneficios a la Selección de Argentina para que siguiera avanzando en el Mundial 2026.

Memes reaccionan a la victoria de Argentina sobre Egipto y cuestionan a la FIFA (Especial)

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