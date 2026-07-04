El próximo martes 7 de julio, el cantante sinaloense Edgardo Núñez protagonizará el tercer episodio de la temporada actual de Amazon Music City Sessions, en un formato íntimo que busca mostrar su faceta más auténtica.

Con la dinámica Stream to Win, Edgardo Núñez sorprenderá a sus seguidores con la interpretación de canciones inéditas y momentos exclusivos detrás de cámaras.

Acompañado por su equipo de músicos y con la apertura de Adrián Santos, el artista llevará su propuesta al público global mediante transmisión en Amazon Music, Prime Video, Twitch y TikTok.

Edgardo Núñez promete un momento especial en Amazon Music City Sessions (Cortesía)

Música inédita: El plato fuerte de Edgardo Núñez en Amazon Music City Sessions

Tras su reciente éxito ante multitudes en la Arena Ciudad de México, Edgardo Núñez se prepara para un formato que prioriza la intimidad y la conexión genuina con sus seguidores.

La gran revelación para este evento está vinculada a la dinámica “Stream to Win”, la cual otorga a un grupo de fanáticos acceso a grabaciones privadas y exclusivas de la sesión.

Edgardo Núñez confirmó que para este contenido especial tiene preparada una sorpresa única: la interpretación de canciones inéditas y música nueva que aún no ha sido lanzada oficialmente al mercado.

Amazon Music City Sessions, un formato inmersivo y global

A diferencia de los conciertos tradicionales, esta edición de Amazon Music City Sessions busca mostrar la faceta más auténtica del compositor sinaloense, incluyendo entrevistas y momentos detrás de cámaras que revelan su personalidad tanto dentro como fuera del escenario.

Edgardo Núñez viajará acompañado por su equipo de 10 músicos, con quienes planea un espectáculo abierto a la improvisación y a las peticiones que surjan de la audiencia en el momento.

La tercera temporada de estas sesiones también mantiene su compromiso con el impulso a nuevos talentos del género.

En esta ocasión, Adrián Santos será el encargado de abrir la presentación, fortaleciendo así la presencia del regional mexicano en plataformas globales.

Adrián Santos se presenta en Amazon Music City Sessions (Cortesía)

Edgardo Núñez, entre la paternidad y los escenarios

Más allá de lo musical, Edgardo Núñez compartió detalles sobre cómo equilibra su ascendente carrera con su vida familiar.

El artista destacó que le gusta integrar a sus hijos en su entorno laboral; recientemente presentó a su hijo pequeño ante el público en Fresno, California, y suele viajar con su hija para que sean testigos de su esfuerzo y dedicación en la música.

¿Dónde ver a Edgardo Núñez en Amazon Music City Sessions?

La City Sessions de Edgardo Núñez se transmitirá el 7 de julio de 2026 en tiempo real para audiencias de todo el mundo, rompiendo fronteras físicas para llevar los corridos y la música norteña a una escala internacional.

Los fans podrán sintonizar la presentación a partir de las 9:00 pm a través de las siguientes plataformas:

Aplicación de Amazon Music Prime Video Canal de Amazon Music En Vivo en Twitch TikTok

Edgardo Núñez admitió sentir ciertos nervios por la magnitud de la transmisión global, pero se declaró feliz y listo para entregarlo todo en este escenario digital que ofrece Amazon Music.