El asesinato de Juan Carlos García, o Juanito García, ha despertado diversas teorías en su entorno que tienen que ver no solo con Sinaloa sino con Nuevo León.

Lo cierto es que las investigaciones iniciaron para conocer los motivos y el origen de su asesinato. Por ello, te contamos lo que sabemos de quién Juan Carlos García, el cantante de corridos asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León:

¿Quién fue Juan Carlos García?

¿Qué edad tenía Juan Carlos García?

¿Quién es la esposa de Juan Carlos García?

¿Qué signo zodiacal era Juan Carlos García?

¿Cuántos hijos tuvo Juan Carlos García?

¿Qué estudió Juan Carlos García?

¿En qué ha trabajado Juan Carlos García?

Asesinan a Juan Carlos García Núñez, cantante de corridos, en Nuevo León (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Quién fue Juan Carlos García?

Juan Carlos García fue un músico y cantante de corridos, originario de Culiacán, Sinaloa.

En redes sociales se le ha visto acudir a conciertos de Peso Pluma y cantar corridos a favor de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

¿Quién fue Juan Carlos García? Cantante de corridos de Sinaloa (Captura de pantalla )

¿Qué edad tenía Juan Carlos García?

Juan Carlos García tenía 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Carlos García?

Se desconocen datos de la vida sentimental de Juan Carlos García.

¿Qué signo zodiacal era Juan Carlos García?

Ese dato no es conocido ya que no se sabe la fecha de nacimiento del joven de 26 años.

Tras su muerte se difundió testada la imagen de su identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Cuántos hijos tuvo Juan Carlos García?

Se desconoce si Juan Carlos García era padre de familia.

¿Qué estudió Juan Carlos García?

No se conocen los estudios formales de Juan Carlos García, pero en un video de uno de sus corridos se muestra la fachada del plantel 25 del colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) Salvador Alvarado, donde podría haber estudiado.

El joven tocaba el acordeón, además de cantar, tal como lo muestran videos en su TikTok pero se desconoce si aprendió de manera autodidacta.

¿En qué trabajó Juan Carlos García?

Se desconoce si Juan Carlos García tenía otras actividades laborales, pues aunque tiene videos musicales no hay registro de presentaciones.

Matan en Nuevo León a cantante de corridos de Culiacán, Sinaloa

Juan Carlos García Nuñez, cantante de corridos conocido como Juanito García, fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, el pasado 13 de abril.

El joven de 26 años de edad era originario de Culiacán, Sinaloa, y había llegado a vivir a Nuevo León al menos seis meses atrás. En torno a su muerte se han despertado diversas teorías.