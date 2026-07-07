Adrián L. Santos, cuyo nombre real es Luis Adrián De Los Santos Tamez, es un cantante y compositor mexicano que se ha consolidado como una de las nuevas figuras del regional mexicano.

Originario de Santiago, Nuevo León, ganó popularidad al crear un estilo propio al que denomina “corridos de desamor”, una variante de los corridos tumbados enfocada en historias de amor, rupturas y desamor.

En 2026, el cantante volvió a captar la atención al participar en la tercera temporada de Amazon Music City Sessions, donde compartió escenario con Edgardo Núñez.

¿Quién es Adrián L. Santos?

Adrián L. Santos es un cantante, compositor e intérprete especializado en regional mexicano que alcanzó notoriedad por impulsar el concepto de los “corridos de desamor”.

Antes de dedicarse de lleno a la música, tuvo un breve acercamiento al rap durante la preparatoria, pero fue durante la pandemia cuando aprendió a tocar la guitarra y comenzó a escribir sus propias canciones.

Su carrera despegó en 2020 con una versión de Ojos de Maniaco, de Junior H, y posteriormente consolidó su nombre con éxitos como Pal Amor Soy Malo, junto a Óscar Maydon, y Ya No Estoy Dolido, en colaboración con Joaquín Medina.

En 2024 lanzó su álbum debut Se Cantan, Se Bailan y Se Lloran, mientras que actualmente acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y una sólida comunidad de seguidores en redes sociales.

¿Qué edad tiene Adrián L. Santos?

Adrián De Los Santos Tamez nació el 16 de octubre de 2003 en Santiago, Nuevo León, por lo que actualmente tiene 22 años.

¿Adrián L. Santos tiene pareja?

Adrián L. Santos mantiene su vida sentimental alejada del ámbito público y no ha confirmado una relación de pareja.

¿Qué signo zodiacal es Adrián L. Santos?

Adrián L. Santos nació el 16 de octubre, por lo que su signo zodiacal es Libra, perteneciente al elemento aire.

Tradicionalmente, este signo se asocia con el equilibrio, la creatividad, la diplomacia y la facilidad para relacionarse con otras personas.

¿Adrián L. Santos tiene hijos?

No. Hasta el momento no existe información pública que confirme que Adrián L. Santos tenga hijos.

¿Qué estudió Adrián L. Santos?

Adrián L. Santos cursó la licenciatura en Diseño Gráfico, aunque únicamente estudió dos semestres, ya que decidió abandonar la carrera para dedicarse por completo a la música.

¿En qué ha trabajado Adrián L. Santos?

Adrián L. Santos es conocido por su carrera como cantante y compositor de regional mexicano. Su propuesta musical, enfocada en los llamados “corridos de desamor”, le permitió posicionarse rápidamente entre los artistas emergentes del género y firmar con Rancho Humilde.