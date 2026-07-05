La tercera temporada de Amazon Music City Sessions inició con más fuerza que nunca, ofreciendo una experiencia íntima y auténtica entre artistas y fans.

7 de julio: Edgardo Núñez con Adrián L. Santos de invitado para apertura

15 de julio: Playa Limbo con Ana Sofi W. de invitada para apertura

Con un calendario que incluye a Mario Bautista, Danna, Edgardo Núñez y Playa Limbo, cada episodio promete música inédita, colaboraciones especiales y un formato inmersivo transmitido en vivo.

Las sesiones se podrán disfrutar a través de Amazon Music, Prime Video, TikTok y Twitch, siempre a las 9:00 pm, consolidando este proyecto como un escaparate global del talento mexicano.

Amazon Music City Session ( Amazon)

¿Dónde y a qué hora ver la tercera temporada de Amazon Music City Sessions?

La tercera temporada de Amazon Music City Sessions podrá ser disfrutada por los fans en directo, pues estas serán transmitidas directamente en vivo en las plataformas de:

Amazon Music

Prime Video

TikTok de Amazon Music

Canal Amazon Music en Twitch

La hora de transmisión de la tercera temporada de Amazon Music City Sessions será en punto de las 9:00 de la noche.

Recuerda que si deseas ser uno de los afortunados en asistir a la tercera temporada de Amazon Music City Sessions para ver a tu artista en directo deberás seguir en redes sociales a @AmazonMusicMX para ver cómo participar en Stream to Win y ser uno de los afortunados.