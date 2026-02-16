La banda británica Pulp regresa a México con un concierto único en el Palacio de los Deportes con “Te Mereces Más Live Tour 2026”.

Así que prepárate que te tenemos los detalles de fecha y boletos para su concierto en México y no te pierdas de ver a Pulp en el Palacio de los Deportes:

Fecha: Martes 2 de junio de 2026

Sede: Palacio de los Deportes

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin información aún

Venta a Fans: 17 de febrero 2026 a las 10:00 am

Venta General: 20 de febrero 2026 a las 10:00 am

Boletera:Ticketmaster

Precios de boletos: Aún sin revelarse

Pulp en el Palacio de los Deportes: fecha y boletos para su concierto en México (Ocesa )

Pulp en México con “Te Mereces Más Live Tour 2026”.

Con una gira de conciertos especiales para Latinoamérica, los británicos de Pulp regresan a México con “Te Mereces Más Live Tour 2026”.

Concierto de Pulp en el Palacio de los Deportes que tendrá venta de boletos a fans previo registro enwelovepulp.info y con código de acceso.

Pese a no tener preventas bancarias, la compra de boletos para el concierto de Pulp en México con tarjetas de crédito Banamex tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

La distribución de asientos para el concierto de Pulp en el Palacio de los Deportes será de la siguiente semana:

General A

Nivel B

Nivel C

Nivel D

Nivel E

Personas con discapacidad

Palacio de los Deportes (Ticketmaster )

Si deseas adquirir tus boletos sin cargos lo podrás a partir de la venta general en las taquillas del Palacio de los Deportes, recinto ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.