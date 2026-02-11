Anyma regresa a México: fecha y boletos para concierto en CDMX

El DJ y productor italo-estadounidense Matteo Milleri, conocido como Anyma regresa a México, ahora con concierto en solitario a la CDMX, tras su paso por el país con Tale of Us y Afterlife.

Así que presta mucha atención, pues si no te quieres perder de ver a Anyma en concierto, te tenemos a continuación todos los detalles de fecha y boletos para verlo en la CDMX:

Fecha: Sábado 22 de agosto 2026

Sede: Estadio GNP Seguros

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin información

Venta fans: 18 de febrero 2028

Preventa Banamex: 19 de febrero 2026

Venta general y taquillas del Palacio de los Deportes: 20 de febrero 2026

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin reverse aún

ÆDEN de Anyma llega al Estadio GNP Seguros

Anyma llega al Estadio GNP Seguros con su nuevo show en concierto ÆDEN que promete ser más que espectacular.

Para los seguidores del DJ, el show ÆDEN tendrá registro en anyma.com/cdmx para la venta fans de boletos.

Por su parte la preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mínimas de 3 mil pesos.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.