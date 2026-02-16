El regreso de Hilary Duff a México 2027 en concierto tendrá paquetes VIP para los más fans de la intérprete de What Dreams Are Made Of.

Serán 4 paquetes VIP los disponibles para el único concierto de Hilary Duff en México, mismos que estarán disponibles a partir de la preventa del 18 de febrero 2026 a las 11:00 de la mañana.

Por ahora el precio de los paquetes VIP para el concierto de Hilary Duff no se han revelado: sin embargo, ya sabemos que serán los siguientes:

Paquete VIP 1: Lucky Me Backstage Tour + Soundcheck Experience Package

Paquete VIP 2: Soundcheck...or Something Package

Paquete VIP 3: Mature Early Entry + Merch Bundle Nivel A

Paquete VIP 4: Mature Early Entry + Merch Bundle Nivel B

Hilary Duff anuncia gira mundial y crece expectativa por México (Instagram @hilaryduff)

Beneficios de los paquetes VIP de Hilary Duff en México

Serán diferentes los beneficios exclusivos que tendrán los fans en la compra de paquetes VIP para el único concierto de Hilary Duff en México 2027.

Para el paquete VIP 1: Lucky Me Backstage Tour + Soundcheck Experience Package de Hilary Duff en México los beneficios serán:

Un boleto premium reservado

Acceso a un tour backstage/en escenario antes del show

Acceso a un “Soundcheck VIP previo al show”, donde Hilary interpretará una canción exclusivamente para los VIPS

Foto grupal con Hilary Duff y todos los demás asistentes VIP

Paquete de merch exclusivo para VIP

15% de descuento en la tienda oficial en línea de Hilar Duff

Un gafete VIP conmemorativo

Acceso anticipado (Early Entry)

Primera oportunidad de compra de mercancía

En el paquete VIP 2: Soundcheck...or Something Package de Hilary Duff en México los beneficios son:

Un boleto premium reservado

Acceso a un “Soundcheck VIP previo al show”, donde Hilary interpretará una canción exclusivamente para los VII

Foto grupal con Hilary Duff y todos los demás asistentes VIP

Paquete de merch exclusivo para VIP

15% de descuento en la tienda oficial en línea de Hilary Duff

Un gafete VIP conmemorativo

Acceso anticipado (Early Entry)

Primera oportunidad de compra de mercancía

Por su parte el paquete VIP 3: Mature Early Entry + Merch Bundle Nivel A incluye los siguientes beneficios:

Un boleto premium reservado en Nivel A

Paquete de merch exclusivo para VIP

15% de descuento en la tienda oficial en línea de Hilary Duff

Un gafete VIP conmemorativo

Acceso anticipado (Early Entry)

Primera oportunidad de compra de mercancía

Y para el paquete VIP 4: Mature Early Entry + Merch Bundle Niel B los beneficios que se tendrá son: