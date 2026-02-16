El regreso de Hilary Duff a México 2027 en concierto tendrá paquetes VIP para los más fans de la intérprete de What Dreams Are Made Of.
Serán 4 paquetes VIP los disponibles para el único concierto de Hilary Duff en México, mismos que estarán disponibles a partir de la preventa del 18 de febrero 2026 a las 11:00 de la mañana.
Por ahora el precio de los paquetes VIP para el concierto de Hilary Duff no se han revelado: sin embargo, ya sabemos que serán los siguientes:
- Paquete VIP 1: Lucky Me Backstage Tour + Soundcheck Experience Package
- Paquete VIP 2: Soundcheck...or Something Package
- Paquete VIP 3: Mature Early Entry + Merch Bundle Nivel A
- Paquete VIP 4: Mature Early Entry + Merch Bundle Nivel B
Beneficios de los paquetes VIP de Hilary Duff en México
Serán diferentes los beneficios exclusivos que tendrán los fans en la compra de paquetes VIP para el único concierto de Hilary Duff en México 2027.
Para el paquete VIP 1: Lucky Me Backstage Tour + Soundcheck Experience Package de Hilary Duff en México los beneficios serán:
- Un boleto premium reservado
- Acceso a un tour backstage/en escenario antes del show
- Acceso a un “Soundcheck VIP previo al show”, donde Hilary interpretará una canción exclusivamente para los VIPS
- Foto grupal con Hilary Duff y todos los demás asistentes VIP
- Paquete de merch exclusivo para VIP
- 15% de descuento en la tienda oficial en línea de Hilar Duff
- Un gafete VIP conmemorativo
- Acceso anticipado (Early Entry)
- Primera oportunidad de compra de mercancía
En el paquete VIP 2: Soundcheck...or Something Package de Hilary Duff en México los beneficios son:
- Un boleto premium reservado
- Acceso a un “Soundcheck VIP previo al show”, donde Hilary interpretará una canción exclusivamente para los VII
- Foto grupal con Hilary Duff y todos los demás asistentes VIP
- Paquete de merch exclusivo para VIP
- 15% de descuento en la tienda oficial en línea de Hilary Duff
- Un gafete VIP conmemorativo
- Acceso anticipado (Early Entry)
- Primera oportunidad de compra de mercancía
Por su parte el paquete VIP 3: Mature Early Entry + Merch Bundle Nivel A incluye los siguientes beneficios:
- Un boleto premium reservado en Nivel A
- Paquete de merch exclusivo para VIP
- 15% de descuento en la tienda oficial en línea de Hilary Duff
- Un gafete VIP conmemorativo
- Acceso anticipado (Early Entry)
- Primera oportunidad de compra de mercancía
Y para el paquete VIP 4: Mature Early Entry + Merch Bundle Niel B los beneficios que se tendrá son:
- Un boleto premium reservado
- Paquete de merch exclusivo para VIP
- 15% de descuento en la tienda oficial en línea de Hilary Duff
- Un gafete VIP conmemorativo
- Acceso anticipado (Early Entry)
- Primera oportunidad de compra de mercancía
- Pueden aplicar algunas exclusiones.