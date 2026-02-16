La banda de rock española Hombres G esta por regresar a México 2026 con una serie de conciertos.

Conciertos de Hombre G de los cuales ya tenemos fechas, sedes y boletos de su gira para que no te los pierdas:

13 y 14 de octubre 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

20 de octubre 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin información aún

Gran Venta HSBC tarjetas de crédito: 23 de febrero 2026 a los 11:00 am

Gran Venta HSBC tarjetas de débito: 24 de febrero 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas de los recintos: A partir del 25 de febrero desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Hombres G en México 2026: fechas, sedes y boletos de su gira (OCESA)

Hombre G con gira por México con “Los Mejores Años de Nuestra Vida Tour 2026”

La gira de conciertos “Los Mejores Años de Nuestra Vida Tour 2026” de Hombres G llegará a México con lo mejor de la música de la agrupación española.

Conciertos que desde ya son de los más esperados en 2026 pues Hombres G es una de las bandas favoritas en el público mexicano.

Para los tarjetahabientes HSBC ofrecerá 3 y 5 meses sin intereses en compra de boletos para ver en concierto a Hombres G.

Si deseas ahorrarte los cargos por servicios en tus boletos para los conciertos de Hombres G, podrás comprarlos a partir de la venta general en las taquillas de los recintos.