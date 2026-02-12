Se ha confirmado que viene a México en 2027, la cantante Hilary Duff en concierto, esto como parte de su esperado regreso a la música.

Así que presta atención pues si no te quieres perder de ver a Hilary Duff esto es todo lo que debes saber sobre fecha y boletos para su concierto en México 2027:

Fecha viernes 12 de febrero del 2027

Sede: Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, CDMX

Hora: 7:30 de la noche

Telonero: Sin detalles aún

Venta Beyond: 16 de febrero 2026 a las 9:00 am con código

Preventa Priority: 17 de febrero 2026 desde las 9:00 de la mañana y con código

Preventa Banamex: 18 de febrero 2026 arrancando a las 11:00 am

Venta a Fans: 19 de febrero 2026 a partir de las 10:00 de la mañana con registro previo

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 20 de febrero 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Hilary Duff viene a México en 2027: lo que se sabe sobre fecha y boletos (OCESA)

The Lucky Me Tour de Hilary Duff llega a México 2027

Tal y como lo había adelantado Hilary Duff, ya confirmó su regresó a México en concierto con The Lucky Me Tour 2027.

Para los seguidores más acérrimos el concierto de Hilary Duff en México desde el Palacio de los Deportes tendrá venta a fans, podrás tener acceso a través de signup.ticketmaster.com.mx/hilaryduff

La preventa de boletos para el concierto de Hilary Duff en México tendrá meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex a partir de 3 mil pesos en venta.

Hilary Duff anuncia gira mundial y crece expectativa por México (Instagram @hilaryduff)

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.