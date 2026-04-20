El concierto de la banda del k-pop, ENHYPEN en México para verlos en la Arena CDMX ha confirmado que tendrá paquetes VIP para sus fans.

Serán dos paquetes VIP disponibles para comprar para el concierto de ENHYPEN en México, los cuales serán y tendrán un precio de:

Paquete VIP Blood - 12 mil 330 pesos Paquete VIP Saga - 8 mil 60 pesos

Los paquetes VIP para el concierto de ENHYPEN del próximo sábado 11 de julio 2026 ya están disponibles para su venta en Superboletos.

ENHYPEN Arena CDMX (Superboletos )

Estos son los beneficios de los paquetes VIP de ENHYPEN en México

Los paquetes VIP de ENHYPEN en México tendrán distintos beneficios para las Engene, así que presta atención para elegir el de tu preferencia.

Paquete VIP Blood de ENHYPEN en México

Con un precio de 12 mil 330 pesos el paquete VIP Blood de ENHYPEN en México incluye los siguientes beneficios:

Un boleto de general A de pie

Primer acceso anticipado a general A de pie

Soundcheck previo al show

Despedida posterior al show

Oportunidad de compra anticipada de mercancía

Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)

Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Paquete VIP Saga de ENHYPEN en México

El segundo paquete VIP Saga de ENHYPEN en México con precio de 8 mil 60 pesos tiene como beneficios lo siguiente:

Un boleto de general A de pie

Segundo acceso anticipado a general A de pie

Soundcheck previo al show

Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)

Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP