Como cada año, la Feria San Isidro 2026 traerá consigo una serie de conciertos que harán inolvidable el Palenque Metepec 2026.

El Palenque Metepec 2026 que forma parte de la celebración en honor a San Isidro Labrador, santo patrono del municipio, contará con la participación de artistas y agrupaciones que destacan en la música regional mexicana.

Serán nueve presentaciones las que harán de esta feria mexiquense algo inolvidable.

Si deseas asistir toma en cuenta lo siguiente:

Fecha: Del 1 al 17 de mayo de 2026

Sede: Municipio de Metepec y zonas aledañas a la Plaza Benito Juárez.

Costo de boletos para Feria San Isidro Metepec 2026: Acceso General $120 pesos.

Costo de boletos para Palenque Metepec: El costo varía de acuerdo a la sección.

Boletera: BolExpress y sitio oficial de la Feria San Isidro Metepec 2026.

Venta General: A partir del viernes 6 de marzo.

Palenque Metepec 2026: Artistas confirmados

Juntos. Jorge Medina y Josi Cuen

Julión Álvarez

Capibaras Tour. El Coyote y Chuy Lizárraga

Carín León

Herencia de Grandes

Víctor Mendívil

Yuridia

Grupo Firme

Palenque Metepec 2026: Artistas y agrupaciones (@palenquemetepec / Instagram)

Palenque Metepec 2026: Fechas y Costos de boletos por sección

1 de mayo: Juntos. Jorge Medina y Josi Cuen

Gradas: $1,000

Plata: $2,000

Oro: $3,000

VIP: $4,400

2 de mayo: Julión Álvarez

Gradas: $1,300

Plata: $2,800

Oro: $4,000

VIP: $6,600

3 de mayo: Capibaras Tour. El Coyote y Chuy Lizárraga

Gradas: $600

Plata: $1,000

Oro: $2,000

VIP: $2,800

7 de mayo: Carín León

Gradas: $1,200

Plata: $2,600

Oro: $3,800

VIP: $5,000

8 de mayo: Herencia de Grandes

Gradas: $800

Plata: $1,400

Oro: $2,200

VIP: $3,200

9 de mayo: Víctor Mendívil

Gradas: $600

Plata: $1,00

Oro: $1,600

VIP: $2,000

14 de mayo: Yuridia

Gradas: $1,100

Plata: $2,400

Oro: $3,600

VIP: $4,800

16 de mayo: Grupo Firme

Gradas: $1,200

Plata: $2,600

Oro: $3,800

VIP: $6,200

17 de mayo: Artista sorpresa

Costo aun por definir.

Palenque Metepec 2026 (Feria San Isidro Metepec 2026)

Palenque Metepec 2026: Teatro del Pueblo

Además del Palenque Metepec 2026, la Feria San Isidro Metepec ofrecerá actividades familiares, comercio artesanal y gastronomía. Así como los asistentes que adquieran su acceso general podrán ingresar al Teatro del pueblo.

Este evento ofrecerá una serie de conciertos encabezados por artistas de distintos géneros musicales. Los artistas confirmados son: