Como cada año, la Feria San Isidro 2026 traerá consigo una serie de conciertos que harán inolvidable el Palenque Metepec 2026.
El Palenque Metepec 2026 que forma parte de la celebración en honor a San Isidro Labrador, santo patrono del municipio, contará con la participación de artistas y agrupaciones que destacan en la música regional mexicana.
Serán nueve presentaciones las que harán de esta feria mexiquense algo inolvidable.
Si deseas asistir toma en cuenta lo siguiente:
- Fecha: Del 1 al 17 de mayo de 2026
- Sede: Municipio de Metepec y zonas aledañas a la Plaza Benito Juárez.
- Costo de boletos para Feria San Isidro Metepec 2026: Acceso General $120 pesos.
- Costo de boletos para Palenque Metepec: El costo varía de acuerdo a la sección.
- Boletera: BolExpress y sitio oficial de la Feria San Isidro Metepec 2026.
- Venta General: A partir del viernes 6 de marzo.
Palenque Metepec 2026: Artistas confirmados
- Juntos. Jorge Medina y Josi Cuen
- Julión Álvarez
- Capibaras Tour. El Coyote y Chuy Lizárraga
- Carín León
- Herencia de Grandes
- Víctor Mendívil
- Yuridia
- Grupo Firme
Palenque Metepec 2026: Fechas y Costos de boletos por sección
1 de mayo: Juntos. Jorge Medina y Josi Cuen
- Gradas: $1,000
- Plata: $2,000
- Oro: $3,000
- VIP: $4,400
2 de mayo: Julión Álvarez
- Gradas: $1,300
- Plata: $2,800
- Oro: $4,000
- VIP: $6,600
3 de mayo: Capibaras Tour. El Coyote y Chuy Lizárraga
- Gradas: $600
- Plata: $1,000
- Oro: $2,000
- VIP: $2,800
7 de mayo: Carín León
- Gradas: $1,200
- Plata: $2,600
- Oro: $3,800
- VIP: $5,000
8 de mayo: Herencia de Grandes
- Gradas: $800
- Plata: $1,400
- Oro: $2,200
- VIP: $3,200
9 de mayo: Víctor Mendívil
- Gradas: $600
- Plata: $1,00
- Oro: $1,600
- VIP: $2,000
14 de mayo: Yuridia
- Gradas: $1,100
- Plata: $2,400
- Oro: $3,600
- VIP: $4,800
16 de mayo: Grupo Firme
- Gradas: $1,200
- Plata: $2,600
- Oro: $3,800
- VIP: $6,200
17 de mayo: Artista sorpresa
- Costo aun por definir.
Palenque Metepec 2026: Teatro del Pueblo
Además del Palenque Metepec 2026, la Feria San Isidro Metepec ofrecerá actividades familiares, comercio artesanal y gastronomía. Así como los asistentes que adquieran su acceso general podrán ingresar al Teatro del pueblo.
Este evento ofrecerá una serie de conciertos encabezados por artistas de distintos géneros musicales. Los artistas confirmados son:
- 1 de mayo: Banda Pequeños Musical
- 2 de mayo: Remmy Valenzuela
- 3 de mayo: Tributo a Roblox
- 3 de mayo: Alameños de la Sierra
- 6 de mayo: Banda Maguey y Los Alegres de la Sierra
- 7 de mayo: Gerardo Díaz y Arkangel Muscial de tierra Caliente
- 8 de mayo: Horóscopos de Durango
- 9 de mayo: Marca Registrada
- 10 de mayo: Mariana Seoane y La Sonora Dinamita
- 13 de mayo: Edgardo Núñez y Raúl Hernández Jr
- 14 de mayo: Cuisillos
- 15 de mayo: María José
- 16 de mayo: Mau y Ricky
- 17 de mayo: Tributo guerreras del K-Pop
- 17 de mayo: Luis Ángel ‘El Flaco’